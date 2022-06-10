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Канцлер Австрии: статус кандидата на членство в ЕС Украина должна получить только с Молдовой

"Европейская правда"Пятница, 10 июня 2022, 20:34
Канцлер Австрии: статус кандидата на членство в ЕС Украина должна получить только с Молдовой
АВСТРИЙСКИЙ КАНЦЛЕР КАРЛ НЕХАММЕР. ФОТО: GETTY IMAGES

По мнению канцлера Австрии Карла Негаммера, Украина может получить статус кандидата на членство в ЕС только вместе с другими заявителями – в частности, Молдовой.

Об этом он заявил в пятницу во время визита в Эстонию, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Krone.

По словам Негаммера, это предложение возникло у президента Франции Эмманюэля Макрона. Он добавил, что дискуссии о кандидатском статусе должны вестись с "осторожностью и честностью".

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Канцлер Австрии упомянул пример Турции, которая почти 60 лет назад решила интегрироваться в ЕС и в 1999 году со второй попытки получила статус кандидата на членство.

В свою очередь премьер-министр Эстонии Кая Каллас на совместной с Негаммером пресс-конференции отметила, что поддерживает предоставление Украине статуса кандидата на членство в ЕС, но подчеркнула, что Киев должен быть готов для внедрения сложных реформ.

Ранее канцлер Австрии Карл Нехаммер заявил о необходимости создания "европейской подготовительной зоны", пребывание в которой позволит Украине и Молдове приблизиться к стандартам ЕС.

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Украина рассчитывает получить статус кандидата на вступление в ЕС на саммите лидеров Евросоюза 23-24 июня.

По данным источников, в ЕС подготовили "положительное" и "негативное" решение о статусе кандидата для Украины.

Читайте больше в статье: Кандидат с нюансами: что происходит в ЕС перед историческим решением Украины.

Темы: АвстрияЕСМолдова
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