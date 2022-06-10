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Вручення повістки на вулиці не суперечить закону – Центр протидії дезінформації

Катерина ТищенкоП'ятниця, 10 червня 2022, 21:06
фото Getty Images

Вручення повістки на вулиці або на блокпосту не суперечить закону, а за неявку до військкомату без поважних причин передбачено адміністративне покарання.

Джерело: Центр протидії дезінформації при РНБО

Деталі: ЦПД спростував фейки про вручення повісток.

Дослівно: Фейк: "Зупинили на вулиці та вручили повістку. Законом таке не передбачено!".

Під час загальної мобілізації в Україні громадяни країни отримують повістки про призов на військову службу не лише за місцем проживання, роботи, а й на вулицях або ж на блокпостах. Такий формат не суперечить закону.

Фейк: "Тримай повістку. Збирайся на війну!"

У повістці визначається дата і час прибуття до територіального центру комплектування для проходження військово-лікарської комісії. Вручення повістки не означає мобілізацію. Насамперед виклик до військкомату – для перевірки даних громадянина і визначення його придатності до служби.

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Фейк: "Викинув повістку. Сховався в селі, ніхто мене не знайде!"

За неявку до військкомату без поважних причин передбачено адміністративне покарання у вигляді штрафу від 1700 до 3400 грн.

За ухилення від призову на військову службу під час мобілізації загрожує кримінальна відповідальність від 3 до 5 років.

Читайте також: Мобілізація-2022: кого не можуть мобілізувати, які є повістки і де їх вручають?

Теми: мобілізаціяарміявійна
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