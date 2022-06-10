Вручение повестки на улице не противоречит закону – Центр противодействия дезинформации

Вручение повестки на улице или на блокпосте не противоречит закону, а за неявку в военкомат без уважительных причин предусмотрено административное наказание.

Источник: Центр противодействия дезинформации при СНБО

Детали: ЦПД опроверг фейки о вручении повесток.

Дословно: Фейк: "Остановили на улице и вручили повестку. Законом такое не предусмотрено!".

Во время общей мобилизации в Украине граждане страны получают повестки о призыве на военную службу не только по месту жительства, работы, но и на улицах или на блокпостах. Такой формат не противоречит закону.

Фейк: "Держи повестку. Собирайся на войну!"

В повестке определяется дата и время прибытия в территориальный центр комплектования для прохождения военно-врачебной комиссии. Вручение повестки не означает мобилизацию. В первую очередь вызов в военкомат – для проверки данных гражданина и определения его пригодности к службе.

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Фейк: "Выбросил повестку. Спрятался в селе, никто меня не найдет!"

За неявку в военкомат без уважительных причин предусмотрено административное наказание в виде штрафа от 1700 до 3400 грн.

За уклонение от призыва на военную службу при мобилизации грозит уголовная ответственность от 3 до 5 лет.

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