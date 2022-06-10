Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Данія відклала рішення про статус кандидата для України до висновку Єврокомісії

"Європейська правда"П'ятниця, 10 червня 2022, 21:31

Данія підтримує європейське прагнення України, але рішення щодо надання статусу кандидата буде ухвалювати після отримання висновку Європейської комісії.

Про це йдеться в коментарі міністра закордонних справ Данії Єппе Кофода, наданому "Європейській правді".

"Данія повністю підтримує Європейське прагнення України. Саме тому Данія також підтримала швидке ініціювання процесу, необхідного для обробки запиту. Зараз ми очікуємо висновку Європейської комісії щодо того, наскільки Україна відповідає критеріям, необхідним для продовження процесу", – йдеться в коментарі.

Кофод додав, що Данія "повністю зосереджена на допомозі Україні в реформах, необхідних для отримання статусу кандидата та наближення до ЄС".

"Україна належить до Європейської родини", – підсумував глава данського МЗС.

Нагадаємо, Україна розраховує отримати статус кандидата на вступ до ЄС на саміті лідерів Євросоюзу 23-24 червня.

За даними джерел, в ЄС підготували "позитивне" і "негативне" рішення щодо статусу кандидата для України.

ВІДЕО ДНЯ
Теми: ДаніяЄСєвроінтеграція
Головне сьогодні

Ворог сковує ЗСУ авіацією та артилерією на 4-х напрямках – зведення штабу

Південь: ЗСУ знищили групу російських десантників і ворожий склад боєприпасів

Байден придумав, як протистояти росту цін та інфляції через дії Путіна

Зенітники Повітряних сил України збили 500-ту ціль ворога

У Сербії затримали ексгенерала СБУ Наумова, який утік у першу ніч війни – джерела

Нардепу-колаборанту Ковальову заблокували роботу в Раді – ЗМІ

Усі новини...
Данія
Україна і корупція: чому Данія, Швеція і Нідерланди проти кандидатства до ЄС
Кулеба – главі МЗС Данії: Україна заслуговує на статус кандидата на вступ в ЄС
Швейцарія не дозволила Данії та Німеччині поставити Україні БТР та боєприпаси до "Gepard"
Останні новини
07:04
Ворог сковує ЗСУ авіацією та артилерією на 4-х напрямках – зведення штабу
06:24
Війною в Україні Росія знищує світовий порядок – глава Пентагону
05:58
"Воєнний злочин" – ООН про смертний вирок 3 іноземцям у "ДНР"
05:07
США збільшують запаси вакцини проти мавпячої віспи
04:15
УЗ призначила на 11 червня евакуаційний потяг з Донбасу до Львова
03:20
Окупанти анонсували видачу російських паспортів на Запоріжжі
02:45
Ворог гатив по Сумщині з території Росії, загинула людина – ОВА
01:59
картиАтаки росіян обмежуються вузькими фронтами – військові експерти
01:24
Південь: ЗСУ знищили групу російських десантників і ворожий склад боєприпасів
00:57
Байден придумав, як протистояти росту цін та інфляції через дії Путіна
Усі новини...