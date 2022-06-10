Данія відклала рішення про статус кандидата для України до висновку Єврокомісії

Данія підтримує європейське прагнення України, але рішення щодо надання статусу кандидата буде ухвалювати після отримання висновку Європейської комісії.

Про це йдеться в коментарі міністра закордонних справ Данії Єппе Кофода, наданому "Європейській правді".

"Данія повністю підтримує Європейське прагнення України. Саме тому Данія також підтримала швидке ініціювання процесу, необхідного для обробки запиту. Зараз ми очікуємо висновку Європейської комісії щодо того, наскільки Україна відповідає критеріям, необхідним для продовження процесу", – йдеться в коментарі.

Кофод додав, що Данія "повністю зосереджена на допомозі Україні в реформах, необхідних для отримання статусу кандидата та наближення до ЄС".

"Україна належить до Європейської родини", – підсумував глава данського МЗС.

Нагадаємо, Україна розраховує отримати статус кандидата на вступ до ЄС на саміті лідерів Євросоюзу 23-24 червня.

За даними джерел, в ЄС підготували "позитивне" і "негативне" рішення щодо статусу кандидата для України.