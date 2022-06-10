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Дания отложила решение о статусе кандидата для Украины до заключения Еврокомиссии

"Европейская правда"Пятница, 10 июня 2022, 21:31

Дания поддерживает европейское стремление Украины, но решение о предоставлении статуса кандидата будет приниматься после получения заключения Европейской комиссии.

Об этом говорится в комментарии министра иностранных дел Дании Еппе Кофода, предоставленном "Европейской правде".

"Дания полностью поддерживает Европейское стремление Украины. Именно поэтому Дания также поддержала скорейшее инициирование процесса, необходимого для обработки запроса. Сейчас мы ожидаем заключения Европейской комиссии относительно того, насколько Украина отвечает критериям, необходимым для продолжения процесса", – говорится в комментарии.

Кофод добавил, что Дания "совершенно сосредоточена на помощи Украине в реформах, необходимых для получения статуса кандидата и приближении к ЕС".

"Украина принадлежит к Европейской семье", – подытожил глава датского МИД.

Напомним, Украина рассчитывает получить статус кандидата на вступление в ЕС на саммите лидеров Евросоюза 23-24 июня.

По данным источников, в ЕС подготовили "положительное" и "негативное" решение о статусе кандидата для Украины.

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Темы: ДанияЕСевроинтеграция
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