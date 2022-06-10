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На Банковій розкрили деталі зустрічі Зеленського з міністром оборони Британії

"Європейська правда"П'ятниця, 10 червня 2022, 22:28

Головними темами розмови між президентом України Володимиром Зеленським та міністром оборони Британії Беном Воллесом були подальша військова допомога та варіанти розблокування чорноморських портів України.

Як пише "Європейська правда", про це повідомили у пресслужбі Офісу президента. 

Зеленський подякував Воллесу за підтримку, яку надає Британія, та розповів про першочергові потреби сил оборони України у важкому озброєнні.

"Під час зустрічі окремо обговорили питання безпекових гарантій для нашої держави. Відбувся обмін думками щодо можливих шляхів розблокування українських портів для запобігання глобальній продовольчій кризі", - зазначають у комюніке.

Міноборони Британії у своєму повідомленні зазначає, що Воллес зустрічався також з українським колегою Олексієм Резніковим "обговорити підтримку, яку надає Британія, та домовилися продовжувати тісну співпрацю".

 

Про неанонсований візит Бена Воллеса до Києва стало відомо вдень 10 червня, коли пресслужба Зеленського повідомила про зустріч.

Так само без публічного попередження у квітні приїздив прем'єр Британії Борис Джонсон. Нагадаємо, на початку червня Британія анонсувала надання Україні реактивних систем залпового вогню M270. Планувалося, що українські військові будуть навчатися користуватись ними у Британії.

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Теми: Офіс президентаЗеленськийВелика Британія
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