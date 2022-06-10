На Банковой раскрыли детали встречи Зеленского с министром обороны Британии

Главными темами разговора между президентом Украины Владимиром Зеленским и министром обороны Британии Беном Уоллесом были дальнейшая военная помощь и варианты разблокирования черноморских портов Украины.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщили в пресс-службе Офиса президента.

Зеленский поблагодарил Воллеса за поддержку Британии и рассказал о первоочередных потребностях сил обороны Украины в тяжелом вооружении.

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"В ходе встречи отдельно обсудили вопросы гарантий безопасности для нашего государства. Состоялся обмен мнениями о возможных путях разблокирования украинских портов для предотвращения глобального продовольственного кризиса", - отмечают в коммюнике.

Минобороны Британии в своем сообщении отмечает, что Уоллес встречался также с украинским коллегой Алексеем Резниковым, чтобы "обсудить поддержку, которую оказывает Британия, и договорились продолжать тесное сотрудничество".

О неанонсированном визите Бена Уоллеса в Киев стало известно днем ​​10 июня, когда пресс-служба Зеленского сообщила о состоявшейся встрече. Так же без публичного предупреждения в апреле приезжал премьер Британии Борис Джонсон.

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Напомним, в начале июня Британия анонсировала предоставление Украине реактивных систем залпового огня M270. Планировалось, что украинские военные будут учиться пользоваться ими в Британии.