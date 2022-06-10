Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Зенітники Повітряних сил України збили 500-ту ціль ворога

Валентина РоманенкоП'ятниця, 10 червня 2022, 22:51
Юрій Ігнат

У п’ятницю 10 червня зенітні ракетні війська Повітряних сил ЗСУ знищили 500-ту повітряну ціль російських окупантів.

Джерело: речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат у коментарі "Українській правді"

Пряма мова: "Ювілейною" ціллю виявився черговий БпЛА російських загарбників "Орлан-10". Розраховували на дещо більше, втім літаки рашистів нині не часті гості у підконтрольному Збройним силам України повітряному просторі".

Деталі: За словами Ігната, від початку повномасштабного російського вторгнення в Україну, зенітні ракетні війська Повітряних сил ЗС України знищують усі типи повітряних цілей: літаки, вертольоти, крилаті ракети, БпЛА, а інколи й ракети оперативно-тактичних комплексів.

10 червня на рахунку ЗРВ Повітряних сил ЗС України – два БпЛА оперативно-тактичного рівня "Орлан-10". Ще два безпілотники цього типу збила протиповітряна оборона Сухопутних військ.

Речник ПС додав, що ударна авіація Повітряних сил традиційно завдає ракетно бомбових ударів по скупченню техніки, позиціях та логістиці ворога. Нині знищено щонайменше п’ять одиниць бойової броньованої техніки та кілька десятків окупантів.

Теми: війна
Головне сьогодні

Окупанти почали роздавати російські паспорти в окупованому Мелітополі

Байден: Зеленський не хотів чути попередження про вторгнення

фото, відео Вийшли в лоб 2 танками: захисник розповів, як у лютому знищили велику колону росіян під Харковом

відеоУ Росії знову горіла військова частина - ЗМІ

відеоОкупант скаржиться, що вояк не виводять з України, бо "спливе усе, що вони тут робили" – перехоплення

Зеленський відповів на петицію щодо виїзду з України чоловіків: Захист суверенітету – обов’язок громадян

Усі новини...
війна
Голова ОВА повідомив кількість загиблих цивільних на Донеччині за минулу добу
Президент: Шлях Росії за 107 днів – приклад повної деградації держави
Зеленський про смертні вироки для британців в ОРДО: сигнал для "пацифістів"
Останні новини
13:40
Восени може не вистачити складських приміщень для зберігання врожаю
13:30
Зеленський: "Велика" Росія краде тролейбуси в Маріуполі
13:26
Окупанти хочуть вивозити зерно із Запорізької області через захоплений Бердянськ
13:20
картаХерсонщина: захисники ведуть контрнаступ, Таврійське під контролем ЗСУ – міськрада
13:04
Росія вигадала собі "нову велику вісімку" – з Бразилією та Іраном
13:02
У Марселі почали розслідування щодо суперяхти, пов’язаної з главою "Роснефти"
12:46
фотоГлава Єврокомісії прибула до Києва для переговорів про статус кандидата
12:43
Окупанти почали готуватись до епідемії холери у Маріуполі – радник мера
12:39
Як випускникам шкіл отримати атестат за кордоном – пояснює МОН
12:39
фото Донеччина: окупанти завдали 16 ударів, є загиблі
Усі новини...