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Зенитчики Воздушных сил Украины сбили 500-ю цель врага

Валентина РоманенкоПятница, 10 июня 2022, 22:51
Юрий Игнат

В пятницу 10 июня зенитные ракетные войска Воздушных сил ВСУ уничтожили 500-ю воздушную цель российских оккупантов.

Источник: спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в комментарии "Украинской правде"

Прямая речь: "Юбилейной" целью оказался очередной БПЛА российских захватчиков "Орлан-10". Рассчитывали на несколько большее, впрочем, самолеты рашистов ныне не частые гости в подконтрольном Вооруженным силам Украины воздушном пространстве".

Детали: По словам Игната, с начала полномасштабного российского вторжения в Украину, зенитные ракетные войска Воздушных сил ВС Украины уничтожают все типы воздушных целей: самолеты, вертолеты, крылатые ракеты, БПЛА, а иногда и ракеты оперативно-тактических комплексов.

10 июня на счету ЗРВ Воздушных сил ВС Украины – два БПЛА оперативно-тактического уровня "Орлан-10". Еще два беспилотника этого типа сбила противовоздушная оборона Сухопутных войск.

Спикер ВС добавил, что ударная авиация Воздушных сил традиционно наносит ракетно бомбовые удары по скоплению техники, позициям и логистике врага. Нынче уничтожены не менее пяти единиц боевой бронированной техники и несколько десятков оккупантов.

Темы: война
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