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Зеленський: Якщо в України сядуть батарейки, буде справжня енергетична криза

Роман РоманюкП'ятниця, 10 червня 2022, 23:14

Президент Володимир Зеленський закликав світ підтримувати Україну, бо вона захищає не лише себе, але й цілу Європу.

Джерело: виступ президента перед британскими студентами.

Пряма мова Зеленського: "107 днів поспіль наш народ героїчно протидіє агресії РФ. Наша незламність для багатьох стала загадкою і майже дивом, як оксфордський електричний дзвінок і його конструкція. Досі точно не відомо як це влаштовано і як працює.

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Так і Україна, що 107 днів поспіль безперервно генерує енергію, яка чинить опір другій армії світу і захищає себе та Європу.

І якщо в України сядуть батарейки, ось це буде справжня енергетична криза на планеті".  

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Деталі: Зеленський нагадав студентам багато аспектів історії, які пов’язують Україну і Велику Британію, але які мало відомі звичайним обивателям.

Цитата: "Питання не в тому, що у нас із вами є спільні сторінки історії. Я не прагну когось здивувати зараз цим. Суть у тому, що це чи не найкраще описує сутність війни, яку веде Росія проти нас. Її мету – стерти нашу історію, стерти нашу державність, нашу ідентичність, заперечити наше існування як таке. Сказати, що нас не було ніколи. Що ми – штучно створений народ, немов ми не люди, а сорт рослин чи вид тварин...

Мета Росії – стерти всі асоціації про Україну, крім війни. Україна без минулого, без світлих моментів сьогодення, а отже, без права на майбутнє".

Теми: Зеленський
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