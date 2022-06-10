Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Зеленський: Якщо в України сядуть батарейки, буде справжня енергетична криза

Роман РоманюкП'ятниця, 10 червня 2022, 23:14

Президент Володимир Зеленський закликав світ підтримувати Україну, бо вона захищає не лише себе, але й цілу Європу.

Джерело: виступ президента перед британскими студентами.

Пряма мова Зеленського: "107 днів поспіль наш народ героїчно протидіє агресії РФ. Наша незламність для багатьох стала загадкою і майже дивом, як оксфордський електричний дзвінок і його конструкція. Досі точно не відомо як це влаштовано і як працює.

Так і Україна, що 107 днів поспіль безперервно генерує енергію, яка чинить опір другій армії світу і захищає себе та Європу.

І якщо в України сядуть батарейки, ось це буде справжня енергетична криза на планеті".  

Деталі: Зеленський нагадав студентам багато аспектів історії, які пов’язують Україну і Велику Британію, але які мало відомі звичайним обивателям.

ВІДЕО ДНЯ

Цитата: "Питання не в тому, що у нас із вами є спільні сторінки історії. Я не прагну когось здивувати зараз цим. Суть у тому, що це чи не найкраще описує сутність війни, яку веде Росія проти нас. Її мету – стерти нашу історію, стерти нашу державність, нашу ідентичність, заперечити наше існування як таке. Сказати, що нас не було ніколи. Що ми – штучно створений народ, немов ми не люди, а сорт рослин чи вид тварин...

Мета Росії – стерти всі асоціації про Україну, крім війни. Україна без минулого, без світлих моментів сьогодення, а отже, без права на майбутнє".

Теми: Зеленський
Головне сьогодні

Окупанти почали роздавати російські паспорти в окупованому Мелітополі

Байден: Зеленський не хотів чути попередження про вторгнення

фото, відео Вийшли в лоб 2 танками: захисник розповів, як у лютому знищили велику колону росіян під Харковом

відеоУ Росії знову горіла військова частина - ЗМІ

відеоОкупант скаржиться, що вояк не виводять з України, бо "спливе усе, що вони тут робили" – перехоплення

Зеленський відповів на петицію щодо виїзду з України чоловіків: Захист суверенітету – обов’язок громадян

Усі новини...
Зеленський
Президент: Шлях Росії за 107 днів – приклад повної деградації держави
Зеленський про смертні вироки для британців в ОРДО: сигнал для "пацифістів"
На Банковій розкрили деталі зустрічі Зеленського з міністром оборони Британії
Останні новини
13:40
Восени може не вистачити складських приміщень для зберігання врожаю
13:30
Зеленський: "Велика" Росія краде тролейбуси в Маріуполі
13:26
Окупанти хочуть вивозити зерно із Запорізької області через захоплений Бердянськ
13:20
картаХерсонщина: захисники ведуть контрнаступ, Таврійське під контролем ЗСУ – міськрада
13:04
Росія вигадала собі "нову велику вісімку" – з Бразилією та Іраном
13:02
У Марселі почали розслідування щодо суперяхти, пов’язаної з главою "Роснефти"
12:46
фотоГлава Єврокомісії прибула до Києва для переговорів про статус кандидата
12:43
Окупанти почали готуватись до епідемії холери у Маріуполі – радник мера
12:39
Як випускникам шкіл отримати атестат за кордоном – пояснює МОН
12:39
фото Донеччина: окупанти завдали 16 ударів, є загиблі
Усі новини...