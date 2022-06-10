Зеленский: Если у Украины сядут батарейки, будет настоящий энергетический кризис

Президент Владимир Зеленский призвал мир поддержать Украину, потому что она защищает не только себя, но и целую Европу.

Источник: выступление президента перед британскими студентами.

Прямая речь Зеленского: "107 дней подряд наш народ героически противодействует агрессии РФ. Наша несгибаемость для многих стала загадкой и чудом, как оксфордский электрический звонок и его конструкция. До сих пор точно не известно, как это устроено и как работает.

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Так и Украина, которая 107 дней подряд непрерывно генерирует энергию, сопротивляющуюся второй армии мира, и защищает и себя, и Европу.

И если у Украины сядут батарейки, вот это будет реальный энергетический кризис на планете".

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Детали: Зеленский напомнил студентам многие аспекты истории, связывающие Украину и Великобританию, но мало известные обычным обывателям.

Цитата: "Вопрос не в том, что у нас с вами есть общие страницы истории. Я не стремлюсь кого-то удивить сейчас этим. Суть в том, что это лучше всего описывает сущность войны, которую ведет Россия против нас.

Ее цель – стереть нашу историю, стереть нашу государственность, нашу идентичность, отрицать наше существование как таковое. Сказать, что нас никогда не было. Что мы – искусственно созданный народ, словно мы не люди, а сорт растений или вид животных…

Цель России – стереть все ассоциации об Украине, кроме войны. Украина без прошлого, без светлых моментов современности, а значит, без права на будущее".