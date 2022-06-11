Голова ОВА повідомив кількість загиблих цивільних на Донеччині за минулу добу
Субота, 11 червня 2022, 00:16
За минулу добу загарбники на Донбасі вбили двох цивільних осіб і поранили 7.
Джерело: голова Донецької військової адміністрації Павло Кириленко
Пряма мова: "За 10 червня росіяни вбили 2 мирних жителів Донеччини: у Костянтинівці та Гірнику. Ще 7 людей одержали поранення.
Крім того, у Бахмуті медичну допомогу було надано одній людині, пораненій на Луганщині.
Наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі".