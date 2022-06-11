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Глава ОВА сообщил количество погибших гражданских в Донецкой области за минувшие сутки

Ольга ГлущенкоСуббота, 11 июня 2022, 00:16
дом на Донбассе после обстрела россиян

За минувшие сутки захватчики на Донбассе убили двух гражданских лиц и ранили 7 человек.

Источник: глава Донецкой военной администрации Павел Кириленко

Прямая речь: "За 10 июня россияне убили 2 мирных жителей Донбасса: в Константиновке и Горняке. Еще 7 человек получили ранения.

Кроме того, в Бахмуте медицинская помощь была оказана одному человеку, раненному в Луганской области.

Пока невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе".

 

Темы: ДонбассДонецкая областьвойнаРосcия
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