Глава ОВА сообщил количество погибших гражданских в Донецкой области за минувшие сутки
Суббота, 11 июня 2022, 00:16
За минувшие сутки захватчики на Донбассе убили двух гражданских лиц и ранили 7 человек.
Источник: глава Донецкой военной администрации Павел Кириленко
Прямая речь: "За 10 июня россияне убили 2 мирных жителей Донбасса: в Константиновке и Горняке. Еще 7 человек получили ранения.
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Кроме того, в Бахмуте медицинская помощь была оказана одному человеку, раненному в Луганской области.
Пока невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе".
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