Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Байден придумав, як протистояти росту цін та інфляції через дії Путіна

Ольга Глущенко Субота, 11 червня 2022, 00:57
Джо Байден, фото Getty Images

Президент Сполучених Штатів Джо Байден відреагував на зростання цін через неспровоковане вторгнення Росії в Україну і закликав Конгрес прийняти закон, який допоможе американцям протистояти підвищенню цін.

Джерело: заява Байдена

Пряма мова: "Підвищення цін (через дії – ред.) Путіна стало потужним ударом у травні як для нашої країни, так для всього світу: високі ціни на бензин, на енергоносії та продукти харчування склали близько половини місячного зростання цін".

"Коли ми продовжуємо наші зусилля, спрямовані на захист свободи в Україні, ми повинні робити більше — і швидко — щоб знизити ціни тут, у Сполучених Штатах".

"Моя адміністрація продовжуватиме робити все можливе, щоб знизити ціни для американського народу. Конгрес також повинен невідкладно діяти".

Деталі: Байден назвав боротьбу з інфляцією "головним економічним пріоритетом".

Він закликав членів Конгресу терміново провести необхідні процедури для створення реформи оподаткування найбагатших американців і великих корпорацій.

ВІДЕО ДНЯ

"Нам усім потрібно попрацювати, щоб знизити інфляцію", – додав Байден.

Теми: БайденПутінінфляціявійна
Головне сьогодні

Окупанти почали роздавати російські паспорти в окупованому Мелітополі

Байден: Зеленський не хотів чути попередження про вторгнення

фото, відео Вийшли в лоб 2 танками: захисник розповів, як у лютому знищили велику колону росіян під Харковом

відеоУ Росії знову горіла військова частина - ЗМІ

відеоОкупант скаржиться, що вояк не виводять з України, бо "спливе усе, що вони тут робили" – перехоплення

Зеленський відповів на петицію щодо виїзду з України чоловіків: Захист суверенітету – обов’язок громадян

Усі новини...
Байден
Байден відвідає зустрічі G7 та НАТО наприкінці червня: у фокусі - війна в Україні
Напередодні вторгнення Росії в Україну Байден розсекретив дані розвідки – CNN
Байденів евакуювали через появу приватного літака в закритій зоні біля їхнього будинку
Останні новини
13:40
Восени може не вистачити складських приміщень для зберігання врожаю
13:30
Зеленський: "Велика" Росія краде тролейбуси в Маріуполі
13:26
Окупанти хочуть вивозити зерно із Запорізької області через захоплений Бердянськ
13:20
картаХерсонщина: захисники ведуть контрнаступ, Таврійське під контролем ЗСУ – міськрада
13:04
Росія вигадала собі "нову велику вісімку" – з Бразилією та Іраном
13:02
У Марселі почали розслідування щодо суперяхти, пов’язаної з главою "Роснефти"
12:46
фотоГлава Єврокомісії прибула до Києва для переговорів про статус кандидата
12:43
Окупанти почали готуватись до епідемії холери у Маріуполі – радник мера
12:39
Як випускникам шкіл отримати атестат за кордоном – пояснює МОН
12:39
фото Донеччина: окупанти завдали 16 ударів, є загиблі
Усі новини...