Байден придумав, як протистояти росту цін та інфляції через дії Путіна

Президент Сполучених Штатів Джо Байден відреагував на зростання цін через неспровоковане вторгнення Росії в Україну і закликав Конгрес прийняти закон, який допоможе американцям протистояти підвищенню цін.

Джерело: заява Байдена

Пряма мова: "Підвищення цін (через дії – ред.) Путіна стало потужним ударом у травні як для нашої країни, так для всього світу: високі ціни на бензин, на енергоносії та продукти харчування склали близько половини місячного зростання цін".

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"Коли ми продовжуємо наші зусилля, спрямовані на захист свободи в Україні, ми повинні робити більше — і швидко — щоб знизити ціни тут, у Сполучених Штатах".

"Моя адміністрація продовжуватиме робити все можливе, щоб знизити ціни для американського народу. Конгрес також повинен невідкладно діяти".

Деталі: Байден назвав боротьбу з інфляцією "головним економічним пріоритетом".

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Він закликав членів Конгресу терміново провести необхідні процедури для створення реформи оподаткування найбагатших американців і великих корпорацій.

"Нам усім потрібно попрацювати, щоб знизити інфляцію", – додав Байден.