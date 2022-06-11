Байден придумал, как противостоять росту цен и инфляции из-за действий Путина

Президент Соединенных Штатов Джо Байден отреагировал на рост цен из-за неспровоцированного вторжения России в Украину и призвал Конгресс принять закон, который поможет американцам противостоять повышению цен.

Источник: заявление Байдена

Прямая речь: "Повышение цен (через действия – ред.) Путина стало мощным ударом в мае как для нашей страны, так и для всего мира: высокие цены на бензин, на энергоносители и продукты питания составили около половины месячного роста цен".

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"Когда мы продолжаем наши усилия, направленные на защиту свободы в Украине, мы должны делать больше – и быстро – чтобы снизить цены здесь, в Соединенных Штатах".

"Моя администрация будет продолжать делать все возможное, чтобы снизить цены для американского народа. Конгресс тоже должен безотлагательно действовать".

Детали: Байден назвал борьбу с инфляцией "главным экономическим приоритетом".

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Он призвал членов Конгресса срочно провести необходимые процедуры для создания реформы налогообложения богатейших американцев и крупных корпораций.

"Нам всем нужно поработать, чтобы снизить инфляцию", – добавил Байден.