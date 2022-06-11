Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Південь: ЗСУ знищили групу російських десантників і ворожий склад боєприпасів

Ольга Глущенко Субота, 11 червня 2022, 01:24
Південь: ЗСУ знищили групу російських десантників і ворожий склад боєприпасів
український військовий, фото: ОК Південь

На південних рубежах захисту українські військові знищили групу російських десантників і ворожий польовий склад боєприпасів.

Джерело: ОК "Південь"

Дослівно: "Не маючи успіху в просуванні на суходолі, ворог випробовує міць наших позиції гелікоптерними ударами з повітря.

Реклама:

У відповідь наші Мі-8 нанесли удар по скупченню противника на Херсонщині, а Су-27 - по складу боєприпасів та скупченню ворожої техніки на Миколаївщині.

В ході вивчення маршруту просування в глиб окупованої Херсонщини, наша розвідувальна група знищила групу рашистських десантників, заволодівши їх зброєю та засобами зв’язку".

"На Одещині ворог продовжує інформаційний деструктив різноманітними вкидами та маніпуляцією свідомості цивільного населення щодо імовірної біологічної загрози регіону чи то через поширення інфекційних хвороб, чи то через провокації військових із руйнуванням проблемних могильників".

ВІДЕО ДНЯ

Деталі: Загалом, за добу силами підрозділів ЗСУ на півдні, в тому числі і ракетно-артилерійських, кількість ворога скорочено на 39 загарбників, та, як мінімум на 11 одиниць техніки: танк Т-62 та 4 броньованих, 3 вантажних автівки, автоматизований комплекс радіоелектронної боротьби "Борисоглебськ-2" та 2 гаубиці "Мста-Б".

Також знищено ворожий польовий склад боєприпасів в районі Давидова Броду.

Теми: Збройні силивійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Ізраїльська армія виявила найбільший тунель ХАМАС у Секторі Гази

оновлюєтьсяРосіяни знову атакують Україну "Шахедами"

У кабінеті Залужного знайшли пристрій для прослуховування – джерела

доповненоВибух гранат у сільраді на Закарпатті: депутату обрали запобіжний захід

Польські перевізники знову блокуватимуть КПП "Дорогуськ-Ягодин"

фотоРодини військовополонених провели акції у Києві та Запоріжжі

Усі новини...
Збройні сили
Обстріл "Десни" в 2022: загиблих визнали "зниклими безвісті", а порушення в частині замовчали
Захисники мали успіх в напрямку Вербового на півдні – Генштаб
Українські військові пройшли у Польщі курс за стандартами НАТО – штаб
Останні новини
01:26
Росіяни активізували пошук партизанів на окупованих територіях − Спротив
00:50
Ізраїль і ХАМАС готові до нового перемир’я для звільнення заручників − Reuters
23:48
Ізраїльська армія виявила найбільший тунель ХАМАС у Секторі Гази
23:23
Глава МЗС Франції знову приїхала до Ізраїлю
22:52
мапаВ Україні в понеділок невеликі дощі, подекуди вітряно
22:27
Зеленський: Днями Єврокомісія почне скринінг українського законодавства
22:15
СБУ відкрила провадження через пристрій у "потенційному" кабінеті Залужного
22:02
Лідер боснійських сербів демонстративно проголосував за межами кабінки
21:44
оновлюєтьсяРосіяни знову атакують Україну "Шахедами"
21:25
Зеленський подякував розвідці, СБУ і Повітряним силам: Потужно було
Усі новини...
Реклама: