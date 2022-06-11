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Південь: ЗСУ знищили групу російських десантників і ворожий склад боєприпасів

Ольга Глущенко Субота, 11 червня 2022, 01:24
український військовий, фото: ОК Південь

На південних рубежах захисту українські військові знищили групу російських десантників і ворожий польовий склад боєприпасів.

Джерело: ОК "Південь"

Дослівно: "Не маючи успіху в просуванні на суходолі, ворог випробовує міць наших позиції гелікоптерними ударами з повітря.

У відповідь наші Мі-8 нанесли удар по скупченню противника на Херсонщині, а Су-27 - по складу боєприпасів та скупченню ворожої техніки на Миколаївщині.

В ході вивчення маршруту просування в глиб окупованої Херсонщини, наша розвідувальна група знищила групу рашистських десантників, заволодівши їх зброєю та засобами зв’язку".

"На Одещині ворог продовжує інформаційний деструктив різноманітними вкидами та маніпуляцією свідомості цивільного населення щодо імовірної біологічної загрози регіону чи то через поширення інфекційних хвороб, чи то через провокації військових із руйнуванням проблемних могильників".

Деталі: Загалом, за добу силами підрозділів ЗСУ на півдні, в тому числі і ракетно-артилерійських, кількість ворога скорочено на 39 загарбників, та, як мінімум на 11 одиниць техніки: танк Т-62 та 4 броньованих, 3 вантажних автівки, автоматизований комплекс радіоелектронної боротьби "Борисоглебськ-2" та 2 гаубиці "Мста-Б".

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Також знищено ворожий польовий склад боєприпасів в районі Давидова Броду.

Теми: Збройні силивійна
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