Юг: ВСУ уничтожили группу российских десантников и вражеский состав боеприпасов

На южных рубежах защиты украинские военные уничтожили группу российских десантников и вражеский полевой боеприпасов.

Источник: ОК "Юг"

Дословно: "Не преуспевая в продвижении на суше, враг испытывает мощь наших позиции вертолетными ударами с воздуха.

В ответ наши Ми-8 нанесли удар по скоплению противника в Херсонской области, а Су-27 - по составу боеприпасов и скоплению вражеской техники в Николаевской области.

В ходе изучения маршрута продвижения в глубь оккупированной Херсонщины наша разведывательная группа уничтожила группу рашистских десантников, завладев их оружием и средствами связи".

"На Одесщине враг продолжает информационный деструктив разнообразными вбросами и манипуляцией сознания гражданского населения относительно вероятной биологической угрозы региона или через распространение инфекционных болезней, или через провокации военных с разрушением проблемных могильников".

Детали: В общем, за сутки силами подразделений ВСУ на юге, в том числе и ракетно-артиллерийских, количество врага сокращено на 39 захватчиков, и, как минимум на 11 единиц техники: танк Т-62 и 4 бронированных, 3 грузовых автомобиля, автоматизированный комплекс радиоэлектронной борьбы "Борисоглебск-2" и 2 гаубицы "Мста-Б".

ВИДЕО ДНЯ

Также уничтожен вражеский полевой склад боеприпасов в районе Давыдова Брода.