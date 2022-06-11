Ворог гатив по Сумщині з території Росії, загинула людина – ОВА

руйнування на Сумщині після обстрілів росіян, ілюстративне фото ОВА

10 червня російські загарбники відкривали вогонь по трьох громадах Сумської області, одна людина загинула.

Джерело: голова Сумської військової адміністрації Дмитро Живицький

Деталі: Після 10 ранку у п’ятницю по території Есманської громади з Росії ворог відкрив вогонь з мінометів. Внаслідок 10 прильотів руйнувань і жертв немає.

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Ближче до 13 години по території Краснопільської громади ворог почав артобстріл з важкої артилерії. Одна людина загинула від отриманих під час обстрілу поранень.

"О 17:30 ворог відкрив мінометний вогонь, 18 приходів по Великописарівській громаді. Руйнувань та жертв немає", – повідомляє Живицький.