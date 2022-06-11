Враг бил по Сумщине с территории России, погиб человек – ОВА

разрушения в Сумской области после обстрелов россиян, иллюстративное фото ОВА

10 июня российские захватчики открывали огонь по трем общинам Сумской области, один человек погиб.

Источник: глава Сумской военной администрации Дмитрий Живицкий

Детали: После 10 утра в пятницу по территории Эсманской общины из России враг открыл огонь из минометов. В результате 10 прилетов разрушений и жертв нет.

Ближе к 13 часам по территории Краснопольской общины враг начал артобстрел из тяжелой артиллерии. Один человек погиб от полученных при обстреле ранений.

"В 17:30 враг открыл минометный огонь, 18 приходов по Великописаревской общине. Разрушений и жертв нет", – сообщает Живицкий.