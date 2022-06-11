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Війною в Україні Росія знищує світовий порядок – глава Пентагону

Ольга Глущенко Субота, 11 червня 2022, 06:24

Міністр оборони Сполучених Штатів Ллойд Остін звернувся до міжнародної спільноти із закликом об’єднати зусилля у відповідь на війну Росії проти України і спроби підірвати світовий порядок.

Джерело: Остін на міжнародній конференції з питань безпеки "Діалог Шангрі-Ла" в Сінгапурі, цитує Укрінформ

Пряма мова: "Вторгнення Росії в Україну – це те, що відбувається, коли гнобителі зневажають правила, які захищають нас усіх.

Так стається, коли більші держави вирішують, що їхні імперські апетити важливіші за права їхніх мирних сусідів".

"Тож, використаймо цей момент, щоб об’єднатися для спільної мети. Використаймо цей момент для зміцнення міжнародного порядку, заснованого на правилах".

Деталі: Остін підкреслив, що Росія знищує світовий порядок, заснований на правилах.

І якщо не втрутитися, це призведе до утворення світу, наповненого хаосом і безладом, у якому ніхто з цивілізованих країн не хотів би опинитися.

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Теми: СШАвійнаРосія
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