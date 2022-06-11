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Войной в Украине Россия уничтожает мировой порядок – глава Пентагона

Ольга ГлущенкоСуббота, 11 июня 2022, 06:24
Войной в Украине Россия уничтожает мировой порядок – глава Пентагона
Ллойд Остин. фото: getty images

Министр обороны Соединенных Штатов Ллойд Остин обратился к международному сообществу с призывом объединить усилия в ответ на войну России против Украины и попытки взорвать мировой порядок.

Источник: Остин на международной конференции по безопасности "Диалог Шангри-Ла" в Сингапуре, цитирует Укринформ

Прямая речь: "Вторжение России в Украину – это то, что происходит, когда угнетатели игнорируют правила, которые защищают нас всех.

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Так происходит, когда большие государства решают, что их имперские аппетиты важнее прав их мирных соседей".

"Поэтому используем этот момент, чтобы объединиться для общей цели. Будем использовать этот момент для укрепления международного порядка, основанного на правилах".

Детали: Остин подчеркнул, что Россия уничтожает мировой порядок, основанный на правилах.

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И если не вмешаться, это приведет к образованию мира, наполненного хаосом и беспорядком, в котором никто из цивилизованных стран не хотел бы оказаться.

Темы: СШАвойнаРосcия
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