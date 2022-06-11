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Ворог сковує ЗСУ авіацією та артилерією на 4-х напрямках – зведення штабу

Ольга Глущенко Субота, 11 червня 2022, 07:04
фото: Генштаб

Російські загарбники застосовують на чотирьох напрямках авіацію та артилерію для сковування ЗСУ.

Джерело: Генштаб ЗСУ

Деталі: На Волинському та Поліському напрямках до семи батальйонів збройних сил Республіки Білорусь продовжують виконувати завдання з посилення українсько-білоруського кордону в Брестській і Гомельській областях.

Продовжено терміни:

  • до 18 червня поточного року проведення перевірки бойової готовності збройних сил республіки Білорусь;
  • до 8 липня поточного року закриття повітряного простору над південною частиною Білорусі.

Зберігається загроза ракетних та авіаційних ударів з території білорусі.

На Сіверському напрямку противник продовжує утримувати до трьох батальйонних тактичних груп зі складу підрозділів Західного військового округу на ділянці російсько-українського кордону у Брянській та Курській областях для запобігання перекидання українських військ на інші загрозливі напрямки. Агресор здійснив вогневе ураження артилерією позицій ЗСУ у прикордонних районах Сумської області.

На Харківському напрямку противник основні зусилля зосереджує на веденні оборони та недопущенні подальшого просування українських військ до Державного кордону.

ВІДЕО ДНЯ

На Слов’янському напрямку ворог основні зусилля зосереджує на підготовці військ до наступу на Слов’янськ. Веде штурмові дії на напрямку Пасіка – Богородичне. Має успіх, намагається закріпитися на північно-західній околиці Богородичного.

На Лиманському напрямку ворог проводить перегрупування військ та поповнює запаси боєприпасів і паливно-мастильних матеріалів з метою підготовки наступу на Слов’янськ та Сіверськ.

На Сєвєродонецькому напрямку противник веде наступ у напрямку Новотошківське – Оріхове. Має частковий успіх, закріплюється на північній околиці населеного пункту Оріхове. Продовжує вести штурмові дії у місті Сєверодонецьк.

На Бахмутському напрямку окупанти проводять перегрупування з метою ведення наступу на Миколаївку та Комишуваху. Для посилення угруповання військ перемістили до однієї батальйонної тактичної групи.

На Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках противник активно застосовує авіацію та артилерію для сковування ЗСУ та перешкоджання перекиданню резервів на інші напрямки.

На Південнобузькому напрямку агресор основні зусилля зосереджує на веденні позиційної оборони. Противник вживає заходів з удосконалення фортифікаційного обладнання другого та третього рубежів оборони. Відзначені укріплені блокпости із залізобетонних конструкцій, що розташовані поблизу мостів через Північно-Кримський канал.

Противник і далі блокує цивільне судноплавство у північно-західній частині Чорного моря. У готовності до застосування ракетного озброєння в акваторії Чорного моря перебуває шість носіїв крилатих ракет морського базування типу "Калибр".

Теми: Збройні силивійнаРосія
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