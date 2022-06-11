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Враг сковывает ВСУ авиацией и артиллерией на 4-х направлениях – сводка штаба

Ольга ГлущенкоСуббота, 11 июня 2022, 07:04
фото: Генштаб

Российские захватчики применяют по четырем направлениям авиацию и артиллерию для сковывания ВСУ.

Источник: Генштаб ВСУ

Детали: На Волынском и Полесском направлениях до семи батальонов вооруженных сил Республики Беларусь продолжают выполнять задачи по усилению украинско-белорусской границы в Брестской и Гомельской областях.

Продлены сроки:

  • до 18 июня текущего года проведение проверки боевой готовности вооруженных сил республики Беларусь;
  • до 8 июля текущего года закрытие воздушного пространства над южной частью Белоруссии.

Сохраняется угроза ракетных и авиационных ударов с территории Беларуси.

На Сиверском направлении противник продолжает удерживать до трех батальонных тактических групп из состава подразделений Западного военного округа на участке российско-украинской границы в Брянской и Курской областях для предотвращения переброски украинских войск на другие опасные направления. Агрессор произвел огненное поражение артиллерией позиций ВСУ в приграничных районах Сумской области.

На Харьковском направлении противник основные усилия сосредотачивает на ведении обороны и недопущении дальнейшего продвижения украинских войск к государственной границы.

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На Славянском направлении враг основные усилия сосредотачивает на подготовке войск к наступлению на Славянск. Ведёт штурмовые действия в направлении Пасика – Богородичное. Имеет успех, пытается закрепиться на северо-западной окраине Богородичного.

На Лиманском направлении враг проводит перегруппировку войск и пополняет запасы боеприпасов и горюче-смазочных материалов с целью подготовки наступления на Славянск и Северск.

На Северодонецком направлении противник ведет наступление в направлении Новотошковское – Орехово. Имеет частичный успех, закрепляется на северной окраине населенного пункта Орехово. Продолжает вести штурмовые действия в городе Северодонецк.

На Бахмутском направлении оккупанты проводят перегруппировку с целью ведения наступления на Николаевку и Камышеваху. Для усиления группировки войск переместили в одну батальонную тактическую группу.

На Авдеевском, Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлениях противник активно применяет авиацию и артиллерию для сковывания ВСУ и препятствования опрокидыванию резервов на другие направления.

На Южнобужском направлении агрессор основные усилия сосредотачивает на ведении позиционной обороны. Противник принимает меры по усовершенствованию фортификационного оборудования второго и третьего рубежей обороны. Отмечены укрепленные блокпосты из железобетонных конструкций, расположенные вблизи мостов через Северо-Крымский канал.

Противник продолжает блокировать гражданское судоходство в северо-западной части Черного моря. В готовности к применению ракетного вооружения в акватории Черного моря находятся шесть носителей крылатых ракет морского базирования типа "Калибр".

Темы: Вооруженные силывойнаРосcия
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