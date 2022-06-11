Генштаб: біля мостів через Північнокримський канал окупанти укріпили блокпости
Субота, 11 червня 2022, 07:30
Російські загарбники встановили укріплені блокпости із залізобетонних конструкцій поблизу мостів через Північнокримський канал.
Джерело: Генштаб ЗСУ
Дослівно: "На Південнобузькому напрямку агресор основні зусилля зосереджує на веденні позиційної оборони.
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Противник вживає заходів з удосконалення фортифікаційного обладнання другого і третього рубежів оборони.
Відзначені укріплені блокпости із залізобетонних конструкцій, що розташовані поблизу мостів через Північнокримський канал".