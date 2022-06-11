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Генштаб: возле мостов через Северокрымский канал оккупанты укрепили блокпосты

Ольга ГлущенкоСуббота, 11 июня 2022, 07:30
Генштаб: возле мостов через Северокрымский канал оккупанты укрепили блокпосты
Пересохший канал в 2014 г., фото: wikipedia

Российские захватчики установили укрепленные блокпосты из железобетонных конструкций вблизи мостов через Северокрымский канал.

Источник: Генштаб ВСУ

Дословно: "На Южнобужском направлении агрессор основные усилия сосредотачивается на ведении позиционной обороны.

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Противник принимает меры по усовершенствованию фортификационного оборудования второго и третьего рубежей обороны.

Отмечены укрепленные блокпосты из железобетонных конструкций, расположенные вблизи мостов через Северокрымский канал".

Темы: войнаРосcия
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