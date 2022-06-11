Запорізька область: на Трійцю буде подовжена комендантська година

У Запорізькій області вирішили запровадити довгу комендантську годину, яка триватиме з 22:00 11 червня до 5:00 13 червня.

Джерело: мер Енергодара Дмитро Орлов та Запорізька обласна військова адміністрація у Telegram

Дослівно ЗОВА: "Зважаючи на активні бойові дії, що ведуться в області та враховуючи реальну загрозу життю і безпеці людей, а також для забезпечення громадського порядку під час святкування Трійці… прийнято рішення про введення подовженої комендантської години в окремих районах області".

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Деталі: Подовжена комендантська година діятиме на території:

Василівського,

Бердянського,

Мелітопольського,

Пологівського районів.

У ЗОВА нагадали, що під час комендантської години заборонено перебувати на вулиці та в інших громадських місцях без спецперепусток.