Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Запорізька область: на Трійцю буде подовжена комендантська година

Ірина БалачукСубота, 11 червня 2022, 07:51
Запорізька область: на Трійцю буде подовжена комендантська година
Скриншот з google.maps

У Запорізькій області вирішили запровадити довгу комендантську годину, яка триватиме з 22:00 11 червня до 5:00 13 червня.

Джерело: мер Енергодара Дмитро Орлов та Запорізька обласна військова адміністрація у Telegram  

Дослівно ЗОВА: "Зважаючи на активні бойові дії, що ведуться в області та враховуючи реальну загрозу життю і безпеці людей, а також для забезпечення громадського порядку під час святкування Трійці… прийнято рішення про введення подовженої комендантської години в окремих районах області".

Реклама:

Деталі: Подовжена комендантська година діятиме на території:

  • Василівського,
  • Бердянського,
  • Мелітопольського,
  • Пологівського районів.

У ЗОВА нагадали, що під час комендантської години заборонено перебувати на вулиці та в інших громадських місцях без спецперепусток.

 

ВІДЕО ДНЯ
Теми: Запорізька областьвійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Ізраїльська армія виявила найбільший тунель ХАМАС у Секторі Гази

оновлюєтьсяРосіяни знову атакують Україну "Шахедами"

У кабінеті Залужного знайшли пристрій для прослуховування – джерела

доповненоВибух гранат у сільраді на Закарпатті: депутату обрали запобіжний захід

Польські перевізники знову блокуватимуть КПП "Дорогуськ-Ягодин"

фотоРодини військовополонених провели акції у Києві та Запоріжжі

Усі новини...
Запорізька область
"Владу" окупантів з Токмака перевозять в інше місто – Федоров
Мінреінтеграції оголосило примусову евакуацію дітей з 5 населених пунктів на Запоріжжі
Захисники мали успіх в напрямку Вербового на півдні – Генштаб
Останні новини
01:26
Росіяни активізували пошук партизанів на окупованих територіях − Спротив
00:50
Ізраїль і ХАМАС готові до нового перемир’я для звільнення заручників − Reuters
23:48
Ізраїльська армія виявила найбільший тунель ХАМАС у Секторі Гази
23:23
Глава МЗС Франції знову приїхала до Ізраїлю
22:52
мапаВ Україні в понеділок невеликі дощі, подекуди вітряно
22:27
Зеленський: Днями Єврокомісія почне скринінг українського законодавства
22:15
СБУ відкрила провадження через пристрій у "потенційному" кабінеті Залужного
22:02
Лідер боснійських сербів демонстративно проголосував за межами кабінки
21:44
оновлюєтьсяРосіяни знову атакують Україну "Шахедами"
21:25
Зеленський подякував розвідці, СБУ і Повітряним силам: Потужно було
Усі новини...
Реклама: