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Запорожская область: на Троицу будет продлен комендантский час

Ирина БалачукСуббота, 11 июня 2022, 07:51
Запорожская область: на Троицу будет продлен комендантский час
Скриншот из google.maps

В Запорожской области решили ввести длинный комендантский час, который начнется в 22:00 11 июня и закончится в 5:00 13 июня.

Источник: мэр Энергодара Дмитрий Орлов и Запорожская областная военная администрация в Telegram

Дословно ЗОВА: "Учитывая активные боевые действия, ведущиеся в области и учитывая реальную угрозу жизни и безопасности людей, а также для обеспечения общественного порядка во время празднования Троицы… принято решение о введении продленного комендантского часа в отдельных районах области".

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Детали: Длинный комендантский час будет действовать на территории:

  • Васильевского,
  • Бердянского,
  • Мелитопольского,
  • Пологовского района.

В ЗОВА напомнили, что во время комендантского часа запрещено находиться на улице и других общественных местах без спецпропусков.

Темы: Запорожская областьвойна
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