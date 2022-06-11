Запорожская область: на Троицу будет продлен комендантский час

В Запорожской области решили ввести длинный комендантский час, который начнется в 22:00 11 июня и закончится в 5:00 13 июня.

Источник: мэр Энергодара Дмитрий Орлов и Запорожская областная военная администрация в Telegram

Дословно ЗОВА: "Учитывая активные боевые действия, ведущиеся в области и учитывая реальную угрозу жизни и безопасности людей, а также для обеспечения общественного порядка во время празднования Троицы… принято решение о введении продленного комендантского часа в отдельных районах области".

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Детали: Длинный комендантский час будет действовать на территории:

Васильевского,

Бердянского,

Мелитопольского,

Пологовского района.

В ЗОВА напомнили, что во время комендантского часа запрещено находиться на улице и других общественных местах без спецпропусков.