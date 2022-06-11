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Росія заявляє, що видала 800 тисяч паспортів жителям окупованого Донбасу

Ольга Глущенко Субота, 11 червня 2022, 08:14
ФОТО PIXABAY.COM

За даними МВС Росії, понад 800 тисяч жителів так званих "ДНР" та "ЛНР" отримали громадянство РФ у спрощеному порядку.

Джерело: ТАСС із посиланням на МВС Росії

Дослівно: "Згідно з відомчою статистичною звітністю, з квітня 2019 року по теперішній час ... на підставі указу президента РФ від 24 квітня 2019 року громадянство Російської Федерації набуло понад 800 тис. осіб".

Деталі: У російському війдомстві зазначили, що було відхилено менше 1% заяв про прийом до російського громадянства, і додали, що надання жителям "ДНР" та "ЛНР" громадянства Росії продовжується.

Нагадаємо: Президент РФ Володимир Путін у квітні 2019 року підписав указ про спрощений порядок отримання російського громадянства для жителів окупованих районів Донецької та Луганської областей.

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Теми: РосіяДНРЛНРокупація
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