Россия заявляет, что выдала 800 тысяч паспортов жителям оккупированного Донбасса

По данным МВД России, более 800 тысяч человек так называемых "ДНР" и "ЛНР" получили гражданство РФ в упрощенном порядке.

Источник: ТАСС со ссылкой на МВД России

Дословно: "Согласно ведомственной статистической отчетности, с апреля 2019 года по настоящее время... на основании указа президента РФ от 24 апреля 2019 года гражданство Российской Федерации приобрело более 800 тыс. человек".

Детали: В российском ведомстве отметили, что было отклонено менее 1% заявлений о приеме в российское гражданство, и добавили, что предоставление жителям "ДНР" и "ЛНР" гражданства России продолжается.

Напомним: Президент РФ Владимир Путин в апреле 2019 года подписал указ об упрощенном порядке получения российского гражданства для жителей оккупированных районов Донецкой и Луганской областей.