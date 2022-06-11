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Россия заявляет, что выдала 800 тысяч паспортов жителям оккупированного Донбасса

Ольга ГлущенкоСуббота, 11 июня 2022, 08:14
ФОТО PIXABAY.COM

По данным МВД России, более 800 тысяч человек так называемых "ДНР" и "ЛНР" получили гражданство РФ в упрощенном порядке.

Источник: ТАСС со ссылкой на МВД России

Дословно: "Согласно ведомственной статистической отчетности, с апреля 2019 года по настоящее время... на основании указа президента РФ от 24 апреля 2019 года гражданство Российской Федерации приобрело более 800 тыс. человек".

Детали: В российском ведомстве отметили, что было отклонено менее 1% заявлений о приеме в российское гражданство, и добавили, что предоставление жителям "ДНР" и "ЛНР" гражданства России продолжается.

Напомним: Президент РФ Владимир Путин в апреле 2019 года подписал указ об упрощенном порядке получения российского гражданства для жителей оккупированных районов Донецкой и Луганской областей.

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Темы: РосcияДНРЛНРоккупация
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