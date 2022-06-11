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Окупанти обстріляли Криворізький район: двоє поранених, село без світла та газу

Роман ПетренкоСубота, 11 червня 2022, 08:34

У Криворізькому районі окупаційні війська вдарили з артилерії по двох громадах – Зеленодольській та Широківській, дві людини поранених.

Джерело: голова ВА Кривого Рогу Олександр Вілкул, голова Дніпропетровської ОДА Валентин Резніченко

Пряма мова Вілкула: "Внаслідок ворожого обстрілу н.п. Степове Широківське ОТГ зруйновано кілька будинків. Один поранений – цивільний чоловік 1980 р.н.

Зеленодольська ОТГ, Велика Кострома – обстріл "Ураганами". Руйнування – Будинок культури, сільрада, приватні будинки та газопровід. Один поранений 1951 р.".

Деталі: За словами Вілкула, усі поранені евакуйовані до лікарень, їм надається допомога.

Резніченко уточнив, що пошкоджено будинки, старостат, будинок культури.

Село Велика Кострома на цей час без світла та газу.

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Теми: Кривий РігДніпропетровська областьобстрілвійна
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