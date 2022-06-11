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Окупанти обстріляли Криворізький район: двоє поранених, село без світла та газу

Роман ПетренкоСубота, 11 червня 2022, 08:34

У Криворізькому районі окупаційні війська вдарили з артилерії по двох громадах – Зеленодольській та Широківській, дві людини поранених.

Джерело: голова ВА Кривого Рогу Олександр Вілкул, голова Дніпропетровської ОДА Валентин Резніченко

Пряма мова Вілкула: "Внаслідок ворожого обстрілу н.п. Степове Широківське ОТГ зруйновано кілька будинків. Один поранений – цивільний чоловік 1980 р.н.

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Зеленодольська ОТГ, Велика Кострома – обстріл "Ураганами". Руйнування – Будинок культури, сільрада, приватні будинки та газопровід. Один поранений 1951 р.".

Деталі: За словами Вілкула, усі поранені евакуйовані до лікарень, їм надається допомога.

Резніченко уточнив, що пошкоджено будинки, старостат, будинок культури.

ВІДЕО ДНЯ

Село Велика Кострома на цей час без світла та газу.

Теми: Кривий РігДніпропетровська областьобстрілвійна
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