Россияне обстреляли Криворожский район: двое раненых, село без света и газа
Суббота, 11 июня 2022, 08:34
В Криворожском районе оккупационные войска ударили с артиллерии по двум громадам – Зеленодольской и Широковской, два человека раненых.
Источник: глава ВА Кривого Рога Александр Вилкул, глава Днепропетровской ОГА Валентин Резниченко
Прямая речь Вилкула: "В результате вражеских обстрелов н.п. Степовое Широковской ОТГ разрушено несколько домов. Один раненый - гражданский мужчина 1980 г.р.
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Зеленодольская ОТГ, Велика Костромка – обстрелы "Ураганами". Разрушения – Дом культуры, сельрада, частные дома и газопровод. Один раненный 1951 г.р".
Детали: По словам Вилкула, все раненые эвакуированы в больницы, им оказывается помощь.
Резниченко уточнил, что повреждены дома, старостат, дом культуры.
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Село Большая Костромка на данный момент без света и газа.