Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Россияне обстреляли Криворожский район: двое раненых, село без света и газа

Роман ПетренкоСуббота, 11 июня 2022, 08:34

В Криворожском районе оккупационные войска ударили с артиллерии по двум громадам – Зеленодольской и Широковской, два человека раненых.

Источник: глава ВА Кривого Рога Александр Вилкул, глава Днепропетровской ОГА Валентин Резниченко

Прямая речь Вилкула: "В результате вражеских обстрелов н.п. Степовое Широковской ОТГ разрушено несколько домов. Один раненый - гражданский мужчина 1980 г.р.

Реклама:

Зеленодольская ОТГ, Велика Костромка – обстрелы "Ураганами". Разрушения – Дом культуры, сельрада, частные дома и газопровод. Один раненный 1951 г.р".

Детали: По словам Вилкула, все раненые эвакуированы в больницы, им оказывается помощь.

Резниченко уточнил, что повреждены дома, старостат, дом культуры.

ВИДЕО ДНЯ

Село Большая Костромка на данный момент без света и газа.

Темы: Кривой РогДнепропетровская областьобстрелвойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

США объявили новый пакет помощи Украине на $250 млн

Залужный защитил докторскую диссертацию по праву на засекреченную тему

фотоНеизвестный расстрелял легковушку на трассе возле Днепра, есть погибший

В 5 раз больше БТРов − Камышин рассказал о производстве бронетехники

фотоСпутник показал уничтоженный БДК "Новочеркасск" и еще один корабль под водой

Минобороны утвердило первый бронежилет для женщин

Все новости...
Кривой Рог
Россияне атаковали ракетами Кривой Рог
"ДТЭК" восстановил электроснабжение после ракетного удара по Кривому Рогу
Россияне нанесли ракетный удар по Кривому Рогу: пострадал мужчина, повреждено 20 домов
Последние новости
23:57
Стрельба в Праге: полиция попросила не проводить новогодние фейерверки
23:30
Правительство Испании продлило большинство антикризисных мер в связи с агрессией РФ
23:17
В Запорожье во время воздушной тревоги были слышны звуки взрывов
22:57
Politico пишет о пересмотре США стратегии поддержки Украины в войне против РФ
22:35
США объявили новый пакет помощи Украине на $250 млн
22:26
Россияне вечером запускали ударные БпЛА с юга
22:06
Лубинец считает, что некоторые нормы закона о мобилизации противоречат Конституции
22:01
Экономические новости 27 декабря: риск задержки соцвыплат, "упрощенку" реформируют
21:56
В Бразилии говорят, что вряд ли арестуют Путина, несмотря на членство в МУС
21:54
Последний обмен был 7 августа, Россия не хочет возвращать пленных − Лубинец
Все новости...
Реклама: