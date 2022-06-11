Зеленський: Якби Україна була в НАТО, усе одно була б "битва за незалежність"

Президент Володимир Зеленський вважає, що, навіть якби Україна була членом НАТО, усе одно відбулася б "битва за незалежність України", але виглядала вона по-іншому.

Про це, як пише "Європейська правда", він сказав під час спілкування зі студентською спільнотою провідних університетів Великої Британії, цитує президента УНІАН.

На запитання про те, що Фінляндія та Швеція подали заявки на вступ до НАТО та швидко отримали певну потужну відповідь, на відміну від України, Зеленський відповів, що дуже радий за Фінляндію і Швецію.

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"Я вважаю, що це дуже дорослий вибір. Єдине, що, на жаль, цей вибір був через те, що почалася війна в Україні. Але вважаю, що ця агресія призвела і до таких рішень цих дуже поважних країн, їх лідерів і найголовніше - їх суспільства", - сказав Зеленський.

"Україна хотіла цього (вступу до НАТО. - Ред.) до вторгнення. Україна хотіла цього до початку війни ще у 2014 році... Що я відчуваю? Я можу вам сказати тільки одне: відчувати за ті чи інші невдалі кроки повинні ті, хто так крокували, так ходили. Я відчуваю, що нам могли правильні вчасні рішення тих чи інших інституцій зберегти велику кількість людей живими, які загинули через цю війну, через вже два етапи цієї кривавої частинки нашої історії", - зауважив Зеленський.

На його думку, якби Україна була членом Альянсу, то битва за її незалежність усе одно б відбулася.

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"Якщо б Україна була в НАТО, я впевнений, усе одно була б битва за незалежність України. Але було б по-іншому. Мені так здається. Не було б стільки втрат, міг би бути якийсь невеличкий військовий конфлікт чи провокації з боку Росії, їх непогодження тощо. Але я вважаю, що ми б зберегли велику кількість людей", - сказав глава держави.

Між тим в українському уряді вже натякають на рух України до НАТО на фоні погроз РФ до Фінляндії та Швеції.

Тим часом, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба визнав, що не чекає позитивних для України рішень на саміті НАТО.