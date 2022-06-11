Зеленский: Если бы Украина была в НАТО, все равно была бы "битва за независимость"
Президент Владимир Зеленский считает, что, даже если бы Украина была членом НАТО, все равно состоялось бы "битва за независимость Украины", но выглядела бы она по-другому.
Об этом, как пишет "Европейская правда", он сказал во время общения со студенческим сообществом ведущих университетов Великобритании, цитирует президента УНИАН.
На вопрос о том, что Финляндия и Швеция подали заявки на вступление в НАТО и быстро получили определенный мощный ответ, в отличие от Украины, Зеленский ответил, что очень рад за Финляндию и Швецию.
"Я считаю, что это очень взрослый выбор. Единственное, что, к сожалению, этот выбор был потому, что началась война в Украине. Но считаю, что эта агрессия привела и к таким решениям этих очень уважаемых стран, их лидеров и самое главное - их общества", – сказал Зеленский.
"Украина хотела этого (вступления в НАТО. - Ред.) до вторжения. Украина хотела этого до начала войны еще в 2014 году... Что я чувствую? Я могу вам сказать только одно: чувствовать за те или иные неудачные шаги должны те, кто так шагали, так ходили. Я чувствую, что нам могли правильные своевременные решения тех или иных институтов сохранить большое количество людей живыми, которые погибли из-за этой войны, уже через два этапа этой кровавой частицы нашей истории", - отметил Зеленский.
По его мнению, если бы Украина была членом Альянса, то битва за ее независимость все равно произошла бы.
"Если бы Украина была в НАТО, я уверен, все равно была бы битва за независимость Украины. Но было бы по-другому. Мне так кажется. Не было бы столько потерь, мог бы быть какой-нибудь небольшой военный конфликт или провокации со стороны России, их несогласие и т.д. Но я считаю, что мы сохранили бы большое количество людей", - сказал глава государства.
Между тем, в украинском правительстве уже намекают на движение Украины в НАТО на фоне угроз РФ в Финляндию и Швецию.
Тем временем, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба признал, что не ожидает положительных для Украины решений на саммите НАТО.