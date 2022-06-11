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Зеленский: Если бы Украина была в НАТО, все равно была бы "битва за независимость"

"Европейская правда"Суббота, 11 июня 2022, 08:44

Президент Владимир Зеленский считает, что, даже если бы Украина была членом НАТО, все равно состоялось бы "битва за независимость Украины", но выглядела бы  она по-другому.

Об этом, как пишет "Европейская правда", он сказал во время общения со студенческим сообществом ведущих университетов Великобритании, цитирует президента УНИАН.

На вопрос о том, что Финляндия и Швеция подали заявки на вступление в НАТО и быстро получили определенный мощный ответ, в отличие от Украины, Зеленский ответил, что очень рад за Финляндию и Швецию.

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"Я считаю, что это очень взрослый выбор. Единственное, что, к сожалению, этот выбор был потому, что началась война в Украине. Но считаю, что эта агрессия привела и к таким решениям этих очень уважаемых стран, их лидеров и самое главное - их общества", – сказал Зеленский.

"Украина хотела этого (вступления в НАТО. - Ред.) до вторжения. Украина хотела этого до начала войны еще в 2014 году... Что я чувствую? Я могу вам сказать только одно: чувствовать за те или иные неудачные шаги должны те, кто так шагали, так ходили. Я чувствую, что нам могли правильные своевременные решения тех или иных институтов сохранить большое количество людей живыми, которые погибли из-за этой войны, уже через два этапа этой кровавой частицы нашей истории", - отметил Зеленский.

По его мнению, если бы Украина была членом Альянса, то битва за ее независимость все равно произошла бы.

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"Если бы Украина была в НАТО, я уверен, все равно была бы битва за независимость Украины. Но было бы по-другому. Мне так кажется. Не было бы столько потерь, мог бы быть какой-нибудь небольшой военный конфликт или провокации со стороны России, их несогласие и т.д. Но я считаю, что мы сохранили бы большое количество людей", - сказал глава государства.

Между тем, в украинском правительстве уже намекают на движение Украины в НАТО на фоне угроз РФ в Финляндию и Швецию.

Тем временем, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба признал, что не ожидает положительных для Украины решений на саммите НАТО.

Темы: ЗеленскийНАТО
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