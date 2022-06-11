Захисники вже знищили понад 32 тисячі окупантів
Субота, 11 червня 2022, 08:48
Збройні сили України уже знищили 32 050 російських загарбників, 1 419 ворожих танків та 579 безпілотників окупантів.
Джерело: Генеральний штаб ЗСУ у Facebook
Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 11.06 орієнтовно склали:
- особового складу – близько 32 050 (+150) осіб ліквідовано,
- танків ‒ 1 419 (+10) од,
- бойових броньованих машин ‒ 3 466 (+16) од,
- артилерійських систем – 712 (+0) од,
- РСЗВ – 222 (+0) од,
- засобів ППО – 97 (+0) од,
- літаків – 212 (+0) од,
- гелікоптерів – 178 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 579 (+7) од,
- крилатих ракет – 125 (+0) од,
- кораблів/катерів – 13 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 2 448 (+10) од,
- спеціальної техніки – 54 (+0).
Найбільших втрат противник зазнав на Сєвєродонецькому та Бахмутському напрямках.
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