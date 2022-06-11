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Захисники вже знищили понад 32 тисячі окупантів

Ірина БалачукСубота, 11 червня 2022, 08:48
Українські захисники. Фото з Facebook Генштабу ЗСУ

Збройні сили України уже знищили 32 050 російських загарбників, 1 419 ворожих танків та 579 безпілотників окупантів.

Джерело: Генеральний штаб ЗСУ у Facebook

Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 11.06 орієнтовно склали:

  • особового складу – близько 32 050 (+150) осіб ліквідовано,
  • танків ‒ 1 419 (+10) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 3 466 (+16) од,
  • артилерійських систем – 712 (+0) од,
  • РСЗВ – 222 (+0) од,
  • засобів ППО – 97 (+0) од,
  • літаків – 212 (+0) од,
  • гелікоптерів – 178 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 579 (+7) од,
  • крилатих ракет – 125 (+0) од,
  • кораблів/катерів – 13 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 2 448 (+10) од,
  • спеціальної техніки – 54 (+0).

Найбільших втрат противник зазнав на Сєвєродонецькому та Бахмутському напрямках.

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Теми: УкраїнаРосіявійна
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