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Защитники уже уничтожили более 32 тысяч оккупантов

Ирина БалачукСуббота, 11 июня 2022, 08:48
Защитники уже уничтожили более 32 тысяч оккупантов
Украинские защитники. Фото с Facebook Генштаба ВСУ

Вооруженные силы Украины уже уничтожили 32 050 российских захватчиков, 1 419 вражеских танков и 579 беспилотников оккупантов.

Источник: Генеральный штаб ВСУ в Facebook

Детали: Общие боевые потери противника с 24.02 по 11.06 ориентировочно составили:

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  • личного состава – около 32 050 (+150) человек ликвидировано,
  • танков ‒ 1 419 (+10) ед,
  • боевых бронированных машин ‒ 3 466 (+16) ед,
  • артиллерийских систем – 712 (+0) ед,
  • РСЗО – 222 (+0) ед,
  • средств ПВО – 97 (+0) ед,
  • самолетов – 212 (+0) ед,
  • вертолетов – 178 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 579 (+7) ед,
  • крылатых ракет – 125 (+0) ед,
  • кораблей/катеров – 13 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн – 2 448 (+10) ед,
  • специальной техники – 54 (+0).

Наибольшие потери противник понес на Северодонецком и Бахмутском направлениях.

Темы: УкраинаРосcиявойна
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