Защитники уже уничтожили более 32 тысяч оккупантов
Суббота, 11 июня 2022, 08:48
Вооруженные силы Украины уже уничтожили 32 050 российских захватчиков, 1 419 вражеских танков и 579 беспилотников оккупантов.
Источник: Генеральный штаб ВСУ в Facebook
Детали: Общие боевые потери противника с 24.02 по 11.06 ориентировочно составили:
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- личного состава – около 32 050 (+150) человек ликвидировано,
- танков ‒ 1 419 (+10) ед,
- боевых бронированных машин ‒ 3 466 (+16) ед,
- артиллерийских систем – 712 (+0) ед,
- РСЗО – 222 (+0) ед,
- средств ПВО – 97 (+0) ед,
- самолетов – 212 (+0) ед,
- вертолетов – 178 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 579 (+7) ед,
- крылатых ракет – 125 (+0) ед,
- кораблей/катеров – 13 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн – 2 448 (+10) ед,
- специальной техники – 54 (+0).
Наибольшие потери противник понес на Северодонецком и Бахмутском направлениях.