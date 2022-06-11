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Таємничий літак з Литви без дозволу пролетів через 6 країн НАТО

"Європейська правда"Субота, 11 червня 2022, 09:03
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У Литві поліція встановлює обставини польоту таємничого літака, який без дозволу пролетів через повітряний простір шести країн-членів НАТО.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", йдеться в публікації LRT.

У четвер увечері Болгарія повідомила, що з Литви вилетів невеликий літак і без дозволу пролетів над кількома країнами Східної Європи, привертаючи до себе увагу військово-повітряних сил. Після приземлення у Болгарії невідома команда залишила літак.

Міністр внутрішніх справ Болгарії Бойко Рашков заявив журналістам, що літак вилетів з Литви і без дозволу пролетів над Польщею, Словаччиною, Угорщиною, Сербією, Румунією і нарешті досяг повітряного простору Болгарії. Загалом літак пролетів близько 1600 км.

Як повідомив агентству BNS представник департаменту поліції Рамунас Матоніс, досудове розслідування у справі поки не почалося, наразі "з'ясовуються обставини".

Відомо, що у літаку були двоє людей. Вони не мали затвердженого плану польоту, транспондери літака були відключені. Пілот не реагував на радіозапити та візуальні сигнали. В Угорщині та Румунії літак до Болгарії супроводжували винищувачі.

Повітряна навігація повідомила BNS, що протягом останніх 90 днів не отримувала планів польоту, команда літака не вступала в контакт із операторами.

ВІДЕО ДНЯ

За даними порталу LRT.lt, цей літак Piper PA-23-250 Aztec минулого тижня продав директор аеропарку Ніди, пілот Бронюс Заронскіс. Проте, він стверджує, що не знає, ким були покупці.

"Це не були литовці. Я не можу сказати, з якої вони країни, – може, українці, може, румуни чи болгари. Ми спілкувалися з однією людиною російською мовою. (...) Я не знаю імен чоловіків, мене це не цікавило", - сказав він порталу LRT.lt.

За словами Заронскіса, літак придбала якась організація.

"Я продав і попрощався з цим літаком. Я продаю його вже багато років, мені не було куди його діти, тому я радий, що його купили. (...) Я не пам'ятаю, яка організація купила. На іноземній мові написали якісь ієрогліфи, важко навіть прочитати", - сказав Заронскіс.

Він додав, що літак був шестимісним і що люди, які його купили, були налаштовані дружелюбно.



Теми: ЛитваНАТО
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