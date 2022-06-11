Таинственный самолет из Литвы без разрешения пролетел через 6 стран НАТО

Литва выясняет обстоятельства полета таинственного самолета, без разрешения пролетевшего через 6 стран НАТО

В Литве полиция устанавливает обстоятельства полета таинственного самолета, без разрешения пролетевшего через воздушное пространство шести стран-членов НАТО.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", говорится в публикации LRT.

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В четверг вечером Болгария сообщила, что из Литвы вылетел небольшой самолет и без разрешения пролетел над несколькими странами Восточной Европы, привлекая внимание военно-воздушных сил. После приземления в Болгарии неизвестная команда покинула самолет.

Министр внутренних дел Болгарии Бойко Рашков заявил журналистам, что самолет вылетел из Литвы и без разрешения пролетел над Польшей, Словакией, Венгрией, Сербией, Румынией и наконец-то достиг воздушного пространства Болгарии. В общей сложности самолет пролетел около 1600 км.

Как сообщил агентству BNS представитель департамента полиции Рамунас Матонис, досудебное расследование по делу пока не началось, пока "выясняются обстоятельства".

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Известно, что в самолете было два человека. У них не было утвержденного плана полета, транспондеры самолета были отключены. Пилот не реагировал на радиозапросы и визуальные сигналы. В Венгрии и Румынии самолет в Болгарию сопровождали истребители.

Воздушная навигация сообщила BNS, что за последние 90 дней не получала планов полета, команда самолета не вступала в контакт с операторами.

По данным портала LRT.lt, этот самолет Piper PA-23-250 Aztec на прошлой неделе продал директор аэропарка Ниды, пилот Бронюс Заронскис. Однако он утверждает, что не знает, кем были покупатели.

"Это не были литовцы. Я не могу сказать, из какой они страны, – может, украинцы, может, румыны или болгары. Мы общались с одним человеком на русском языке. (...) Я не знаю имен мужчин, меня это не интересовало ", – сказал он порталу LRT.lt.

По словам Заронскиса, самолет приобрела некая организация.

"Я продал и попрощался с этим самолетом. Я продаю его уже много лет, мне некуда было его дети, поэтому я рад, что его купили. (...) Я не помню, какая организация купила. На иностранном языке написали какие-то иероглифы, трудно даже прочесть", - сказал Заронскис.

Он добавил, что самолет был шестиместным и что купившие его люди были настроены дружелюбно.