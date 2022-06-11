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Росії не вистачає точних сучасних ракет - розвідка Британії

"Європейська правда"Субота, 11 червня 2022, 09:19

Через брак більш точних і сучасних ракет російські війська використовують застарілі та неефективні що призводить до побічних руйнувань та цивільних жертв.

Про це, як пише "Європейська правда", йдеться у розвідувальному огляді Міноборони Британії.

Відзначається, що з квітня російські середні бомбардувальники, ймовірно, запустили десятки важких протикорабельних ракет Х-22 1960-х років по наземних цілях.

Ці 5,5-тонні ракети були в першу чергу призначені для знищення авіаносців за допомогою ядерної боєголовки. 

Коли вони використовуються для наземного нападу зі звичайною боєголовкою, вони дуже неточні, тому можуть спричинити значні побічні руйнування і жертви серед цивільного населення, зазначає британська розвідка.

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"Росія, ймовірно, вдається до таких неефективних систем озброєння, оскільки їй не вистачає більш точних сучасних ракет, тоді як українська протиповітряна оборона все ще стримує її тактичну авіацію від нанесення ударів по більшій частині країни", - йдеться в огляді.

Щодо ситуації в Сєвєродонецьку, то, за британськими даними, станом на 10 червня російські війська не просунулися на південь міста.Інтенсивні вуличні бої продовжуються, і обидві сторони, ймовірно, зазнають великих втрат. 

Росія масово веде вогонь своєю артилерією та авіацією, намагаючись знищити оборону України.

Напередодні британська розвідка повідомила, що Росія знову контролює більшу частину Сєвєродонецька, але її сили не досягли успіху в спробах оточити ширшу територію з півночі та півдня.

Теми: розвідкаВелика Британія
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