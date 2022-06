Росії не вистачає точних сучасних ракет - розвідка Британії

Через брак більш точних і сучасних ракет російські війська використовують застарілі та неефективні що призводить до побічних руйнувань та цивільних жертв.

Про це, як пише "Європейська правда", йдеться у розвідувальному огляді Міноборони Британії.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 11 June 2022



Find out more about the UK government's response: https://t.co/7sAMSXqHpa



🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/0H4JnqeYFy