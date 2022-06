России не хватает точных современных ракет – разведка Британии

За неимением более точных и современных ракет российские войска используют устаревшие и неэффективные, что приводит к побочным разрушениям и гражданским жертвам.

Об этом, как пишет "Европейская правда", говорится в разведывательном обзоре Минобороны Британии.

