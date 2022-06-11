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России не хватает точных современных ракет – разведка Британии

"Европейская правда"Суббота, 11 июня 2022, 09:19

За неимением более точных и современных ракет российские войска используют устаревшие и неэффективные, что приводит к побочным разрушениям и гражданским жертвам.

Об этом, как пишет "Европейская правда", говорится в разведывательном обзоре Минобороны Британии.

Отмечается, что с апреля российские средние бомбардировщики, вероятно, запустили десятки тяжелых противокорабельных ракет Х-22 1960-х по наземным целям.

Эти 5,5-тонные ракеты были в первую очередь предназначены для уничтожения авианосцев посредством ядерной боеголовки.

Когда они используются для наземного нападения с обычной боеголовкой, они очень неточные, поэтому могут привести к значительным побочным разрушениям и жертвам среди гражданского населения, отмечает британская разведка.

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"Россия, вероятно, прибегает к таким неэффективным системам вооружения, поскольку ей не хватает более точных современных ракет, в то время как украинская противовоздушная оборона все еще сдерживает ее тактическую авиацию от нанесения ударов по большей части страны", - говорится в обзоре.

Что касается ситуации в Северодонецке, то, по британским данным, по состоянию на 10 июня российские войска не продвинулись на юг города. Интенсивные уличные бои продолжаются, и обе стороны, вероятно, несут большие потери.

Россия массово ведет огонь своей артиллерией и авиацией, пытаясь уничтожить оборону Украины.

Накануне британская разведка сообщила, что Россия снова контролирует большую часть Северодонецка, но ее силы не добились успеха в попытках окружить более широкую территорию с севера и юга.

Темы: разведкаВеликобритания
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