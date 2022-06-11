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Спікер Бундестагу виступила за надання Україні статусу кандидата на вступ в ЄС

"Європейська правда"Субота, 11 червня 2022, 09:51

Глава Бундестагу Бербель Бас закликала надати Україні статус кандидата на вступ до ЄС та забезпечити якнайшвидший вступ України до Союзу.

Про це йдеться у статті Бас та спікера ВР Руслана Стефанчука у журналі "Internationale Politik", пише "Європейська правда".

У спільній гостьовій статті Бас і Стефанчук виступили за надання статусу кандидата на вступ до ЄС Україні. 

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Після цього, на думку спікерів парламентів, ЄС має зробити все, що в його силах, для забезпечення того, аби процес вступу здійснювався "настільки швидко, наскільки це дозволяють договори ЄС", цитує статтю видання Bild.

Бас і Стефанчук визнають, що зближення з ЄС вимагатиме часу, "але це не має тривати десятиліттями.

"Україна - частина Європи. Нікому не може бути цікава слабка, нестабільна Україна, в якій люди відвертаються від Європи через розчарування та відсутність перспектив. Те саме стосується країн Західних Балкан, а також Грузії та Республіки Молдова", - йдеться у статті.

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Віцепрем’єрка України Ольга Стефанішина заявила напередодні, що Україна вважатиме ненадання статусу "зрадою".

"Ми, звичайно, не відмовимось від європейської інтеграції, але будемо відчувати, що європейські лідери свій історичний шанс змарнували", - сказала вона.

Нагадаємо, Україна розраховує отримати статус кандидата на вступ до ЄС на саміті лідерів Євросоюзу 23-24 червня.

За даними джерел, в ЄС підготували "позитивне" і "негативне" рішення щодо статусу кандидата для України.

Теми: ЄСНімеччинаєвроінтеграція
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