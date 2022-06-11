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Спикер Бундестага за предоставление Украине статуса кандидата в ЕС

"Европейская правда"Суббота, 11 июня 2022, 09:51

Глава Бундестага Бербель Бас призвала предоставить Украине статус кандидата на вступление в ЕС и обеспечить скорейшее вступление Украины в Союз.

Об этом говорится в статье Басс и спикера ВР Руслана Стефанчука в журнале "Internationale Politik", пишет "Европейская правда".

В общей гостевой статье Бас и Стефанчук выступили за предоставление статуса кандидата на вступление в ЕС Украине.

После этого, по мнению спикеров парламентов, ЕС должен сделать все, что в его силах, для обеспечения того, чтобы процесс вступления осуществлялся "столь быстро, насколько это позволяют договоры ЕС", цитирует статью издание Bild.

Бас и Стефанчук признают, что сближение с ЕС потребует времени, "но это не должно длиться десятилетиями.

"Украина - часть Европы. Никому не может быть интересна слабая, нестабильная Украина, в которой люди отворачиваются от Европы из-за разочарования и отсутствия перспектив. То же касается стран Западных Балкан, а также Грузии и Республики Молдова", - говорится в статье.

Вице-премьер Украины Ольга Стефанишина заявила накануне, что Украина будет считать непредоставление статуса "изменной".

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Темы: ЕСГерманияевроинтеграция
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