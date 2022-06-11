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Ворог вночі обстріляв Сумщину з мінометів

Ірина БалачукСубота, 11 червня 2022, 10:15
Ворог вночі обстріляв Сумщину з мінометів
ФОТО З TELEGRAM ЖИВИЦЬКОГО 

Уночі 11 червня російські окупанти обстріляли з мінометів місто Ворожба і Шалигінську громаду у Сумській області.

Джерело: голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький у Telegram

Пряма мова Живицького: "О пів на першу ночі ворог зі своєї території мінометним вогнем пошкодив будинки цивільних мешканців Ворожби та лінії електропередач. Близько 5 прильотів, у кількох будинках вибиті вікна, посічені стіни. Люди, на щастя, не постраждали". 

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Посічений осколками будинок у Ворожбі
Фото з Telegram Живицького 

Деталі: Ближче до першої години ночі росіяни 8 разів вдарили з міномета по території Шалигінської громади. Жертв та руйнувань немає.

 
"Приліт" у полі Шалигінської громади
Фото з Telegram Живицького 

Теми: Сумська областьвійна
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