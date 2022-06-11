Ворог вночі обстріляв Сумщину з мінометів
Субота, 11 червня 2022, 10:15
Уночі 11 червня російські окупанти обстріляли з мінометів місто Ворожба і Шалигінську громаду у Сумській області.
Джерело: голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький у Telegram
Пряма мова Живицького: "О пів на першу ночі ворог зі своєї території мінометним вогнем пошкодив будинки цивільних мешканців Ворожби та лінії електропередач. Близько 5 прильотів, у кількох будинках вибиті вікна, посічені стіни. Люди, на щастя, не постраждали".
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Деталі: Ближче до першої години ночі росіяни 8 разів вдарили з міномета по території Шалигінської громади. Жертв та руйнувань немає.