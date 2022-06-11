Ворог вночі обстріляв Сумщину з мінометів

Уночі 11 червня російські окупанти обстріляли з мінометів місто Ворожба і Шалигінську громаду у Сумській області.

Джерело: голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький у Telegram

Пряма мова Живицького: "О пів на першу ночі ворог зі своєї території мінометним вогнем пошкодив будинки цивільних мешканців Ворожби та лінії електропередач. Близько 5 прильотів, у кількох будинках вибиті вікна, посічені стіни. Люди, на щастя, не постраждали".

Посічений осколками будинок у Ворожбі Фото з Telegram Живицького

Деталі: Ближче до першої години ночі росіяни 8 разів вдарили з міномета по території Шалигінської громади. Жертв та руйнувань немає.

"Приліт" у полі Шалигінської громади Фото з Telegram Живицького