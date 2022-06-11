Враг ночью обстрелял Сумщину из минометов
Суббота, 11 июня 2022, 10:15
Ночью 11 июня российские оккупанты обстреляли из минометов город Ворожба и Шалыгинскую общину в Сумской области.
Источник: глава Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий в Telegram
Прямая речь Живицкого: "В полпервого ночи враг со своей территории минометным огнем повредил дома гражданских жителей Ворожбы и линии электропередач. Около 5 прилетов, в нескольких домах выбиты окна, иссечены стены. Люди, к счастью, не пострадали".
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Детали: Ближе к часу ночи россияне 8 раз ударили из миномета по территории Шалыгинской общины. Жертв и разрушений нет.
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