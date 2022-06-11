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Гаубиці з Німеччини Україна отримає в другій половині червня - посол

"Європейська правда"Субота, 11 червня 2022, 10:22

Посол України у Німеччині Андрій Мельник повідомив, що Німеччина має намір доставити в Україну гаубиці Panzerhaubitze 2000 близько 22 червня.

Про це, як пише "Європейська правда", він розповів у інтерв’ю НВ.

Посол зазначив, що, попри обіцянки, Німеччина досі не доставила в Україну жодну одиницю важкої зброї.

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"Станом на сьогодні, на 105 день війни РФ проти України, жодна, я повторюю, жодна одиниця саме важкої техніки - щонайменше це артилерія, гаубиці, БМП, танки - жодної не було поставлено до України", - зазначив він.

Посол зазначив, утім, що ближчим часом очікується здійснення щонайменше двох обіцянок щодо поставок важкої зброї.

"7 самохідних гаубиць, які будуть передані нам, - ми ці системи отримаємо десь 22 червня", - зазначив Мельник.

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Пізніше очікується поставка ЗСУ Gepard.

"Це теж стара зброя — 30 одиниць: 15 Gepard - до кінця липня, ще 15 - до кінця серпня. Тобто лише 2 рішення зі всіх оголошених німецьким урядом до сьогодні, які перебувають в стадії реалізації", - додав він.

Напередодні Мельник звернув увагу на те, що протягом останніх місяців Німеччина збільшила обсяги імпорту з Росії.

Раніше видання Spiegel повідомило, що попри заяви Шольца про збільшення військової допомоги України, вона поки не отримала жодної одиниці важкого німецького озброєння.

Теми: Німеччиназброя
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