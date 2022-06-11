Гаубицы из Германии Украина получит во второй половине июня – посол

Посол Украины в Германии Андрей Мельник сообщил, что Германия намерена доставить в Украину гаубицы Panzerhaubitze 2000 около 22 июня.

Об этом, как пишет Европейская правда, он рассказал в интервью НВ.

Посол отметил, что несмотря на обещания, Германия до сих пор не доставила в Украину ни одну единицу тяжелого оружия.

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"По состоянию на сегодняшний день, на 105 день войны РФ против Украины, ни одна, я повторяю, ни одна единица именно тяжелой техники - по меньшей мере это артиллерия, гаубицы, БМП, танки - ни одна не была поставлена ​​в Украину", - отметил он.

Посол отметил, впрочем, что в ближайшее время ожидается осуществление по меньшей мере двух обещаний по поводу поставок тяжелого оружия.

"7 самоходных гаубиц, которые будут переданы нам - мы эти системы получим где-то 22 июня", - отметил Мельник.

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Позже ожидается поставка ЗСУ Gepard.

"Это тоже старое оружие - 30 единиц: 15 Gepard - до конца июля, еще 15 - до конца августа. То есть только 2 решения из всех объявленных немецким правительством до сегодняшнего дня, которые находятся в стадии реализации", - добавил он.

Накануне Мельник обратил внимание на то, что в последние месяцы Германия увеличила объемы импорта из России.

Ранее издание Spiegel сообщило, что, несмотря на заявления Шольца об увеличении военной помощи Украины, она пока не получила ни одной единицы тяжелого немецкого вооружения.