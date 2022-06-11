Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Стало відомо про загибель ще 24 дітей в Маріуполі

Валентина РоманенкоСубота, 11 червня 2022, 10:24
малюнок Андрія Єрмоленка

Станом на 11 червня офіційно підтверджена загибель 287 дітей внаслідок збройної агресії РФ в Україні.

Джерело: Офіс генерального прокурора

Дослівно: "Станом на ранок 11 червня 2022 року більше ніж 779 дітей постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії Російської Федерації. За офіційною інформацією ювенальних прокурорів 287 дітей загинуло та понад 492 поранено.

Ці цифри не остаточні, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях".

Деталі: Найбільше постраждало дітей у Донецькій області - 217, Харківській - 132, Київській - 116, Чернігівській - 68, Луганській - 53, Херсонській - 52, Миколаївській - 48, Запорізькій - 30, Сумській - 17, у м. Києві - 16, Житомирській - 15.

Прокурори повідомляють, що в ході фіксації кримінальних правопорушень стало відомо про загибель ще 24 дітей в м. Маріуполь Донецької області внаслідок невибіркових обстрілів військовими РФ.

Також стало відомо про поранення 9 квітня внаслідок обстрілів окупантами смт. Райгородок Донецької області 17-річної дівчини. 

ВІДЕО ДНЯ

Через бомбардування та обстріли збройними силами РФ пошкоджено 1971 заклад освіти. З них 194 зруйновано повністю.

Теми: дітивійнаМаріуполь
Головне сьогодні

Посол США після звинувачень Байдена запевнила, що він поважає Зеленського

На Тернопільщині стались вибухи під час повітряної тривоги

МВС Сербії підтвердило затримання ексгенерала СБУ Наумова – ЗМІ

ЗСУ відбили наступ на двох напрямках – зведення Генштабу

Ліга націй: збірна України з футболу перемогла вірмен

Фон дер Ляєн розповіла про переговори у Києві щодо заявки України на вступ до ЄС

Усі новини...
діти
У Білорусі школярів вчать стріляти з лопат
Окупований Маріуполь: Андрющенко показав, чим росіяни годують дітей у школах
Як зареєструвати новонародженого на окупованій території – пояснює Мін'юст
Останні новини
01:32
Ворог посилив флот двома великими десантними кораблями – ОК "Південь"
01:17
Південь: ЗСУ знищили три ворожих склади боєприпасів і 13 загарбників
00:57
"Досвід Сєвєродонецька жахає лисичан" – Гайдай про збільшення охочих евакуюватися
00:14
ЗСУ на сході знищили 20 загарбників і ворожу техніку
23:55
Посол США після звинувачень Байдена запевнила, що він поважає Зеленського
23:35
Зеленський про паспорти РФ у Херсоні й Мелітополі: Отримання квитка для втечі
23:09
відеоЗ’явилося відео британських бронемашин Husky в Україні
22:42
Донеччина: росіяни за день вбили 2 і поранили 10 мешканців
22:26
Найменшому малюку було два місяці: як евакуювали дитячий будинок з Харкова
22:08
На Тернопільщині стались вибухи під час повітряної тривоги
Усі новини...