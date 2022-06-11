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Стало відомо про загибель ще 24 дітей в Маріуполі

Валентина РоманенкоСубота, 11 червня 2022, 10:24
Стало відомо про загибель ще 24 дітей в Маріуполі
малюнок Андрія Єрмоленка

Станом на 11 червня офіційно підтверджена загибель 287 дітей внаслідок збройної агресії РФ в Україні.

Джерело: Офіс генерального прокурора

Дослівно: "Станом на ранок 11 червня 2022 року більше ніж 779 дітей постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії Російської Федерації. За офіційною інформацією ювенальних прокурорів 287 дітей загинуло та понад 492 поранено.

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Ці цифри не остаточні, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях".

Деталі: Найбільше постраждало дітей у Донецькій області - 217, Харківській - 132, Київській - 116, Чернігівській - 68, Луганській - 53, Херсонській - 52, Миколаївській - 48, Запорізькій - 30, Сумській - 17, у м. Києві - 16, Житомирській - 15.

Прокурори повідомляють, що в ході фіксації кримінальних правопорушень стало відомо про загибель ще 24 дітей в м. Маріуполь Донецької області внаслідок невибіркових обстрілів військовими РФ.

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Також стало відомо про поранення 9 квітня внаслідок обстрілів окупантами смт. Райгородок Донецької області 17-річної дівчини. 

Через бомбардування та обстріли збройними силами РФ пошкоджено 1971 заклад освіти. З них 194 зруйновано повністю.

Теми: дітивійнаМаріуполь
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