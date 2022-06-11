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Стало известно о гибели еще 24 детей в Мариуполе

Валентина РоманенкоСуббота, 11 июня 2022, 10:24
Стало известно о гибели еще 24 детей в Мариуполе
рисунок Андрея Ермоленко

По состоянию на 11 июня официально подтверждена гибель 287 детей в результате вооруженной агрессии РФ в Украине.

Источник: Офис генерального прокурора

Дословно: "По состоянию на утро 11 июня 2022 года более 779 детей пострадали в Украине в результате полномасштабной вооруженной агрессии Российской Федерации. По официальной информации ювенальных прокуроров 287 детей погибли и более 492 ранены.

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Эти цифры не окончательные, поскольку идет работа по их установлению в местах ведения активных боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях".

Детали: Больше всего пострадало детей в Донецкой области – 217, Харьковской – 132, Киевской – 116, Черниговской – 68, Луганской – 53, Херсонской – 52, Николаевской – 48, Запорожской – 30, Сумской – 17, в г. Киеве – 16, Житомирской – 15.

Прокуроры сообщают, что в ходе фиксации уголовных правонарушений стало известно о гибели еще 24 детей в г. Мариуполь Донецкой области в результате неизбирательных обстрелов военными РФ.

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Также стало известно о ранениии 9 апреля в результате обстрелов оккупантами пгт. Райгородок Донецкой области 17-летней девочки.

Из-за бомбардировок и обстрелов вооруженными силами РФ повреждено 1971 учебное заведение. Из них 194 разрушены полностью.

Темы: детивойнаМариуполь
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