Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Рішення про кандидатський статус для України не має послабити ЄС - Франція

"Європейська правда"Субота, 11 червня 2022, 11:19

Рішення про надання Україні статусу кандидата на вступ в ЄС має бути ухвалене без послаблення блоку і таким чином, щоб Київ не залишався у підвішеному стані на довгі роки.

Про це заявив у п'ятницю, 10 червня, офіційний представник президента Франції, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Euractiv.

"Ми знаємо, що в Європейському Союзі існують різні точки зору з цього питання", - сказало журналістам джерело з оточення президента Франції.

Реклама:

"Ми звертатимемо увагу на єдність Європейської ради. Ми також вважаємо, що Європейський Союз має вийти з цієї кризи в Україні сильнішим, а не ослабленим", - зазначив співрозмовник.

Він також застеріг від того, щоб ухвалене рішення не залишило Україну в підвішеному стані на довгі роки.

"Відповідь на потреби України полягає не в статусі, а в політиці та демонстрації нашої солідарності. Найгірше було б, якби ми дали статус Україні і через 10, 20, 30, 40 років, якщо я візьму приклад з Туреччиною, майже через 60 років, ми виявимо, що насправді нічого не відбулося", - сказав французький чиновник.

ВІДЕО ДНЯ

Віцепрем’єрка України Ольга Стефанішина заявила напередодні, що Україна вважатиме ненадання статусу "зрадою".

Нагадаємо, Україна розраховує отримати статус кандидата на вступ до ЄС на саміті лідерів Євросоюзу 23-24 червня.

За даними джерел, в ЄС підготували "позитивне" і "негативне" рішення щодо статусу кандидата для України.

Читайте більше у статті: Кандидат з нюансами: що відбувається у ЄС перед історичним рішенням щодо України

Теми: євроінтеграціяФранціяЄС
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Ізраїльська армія виявила найбільший тунель ХАМАС у Секторі Гази

оновлюєтьсяРосіяни знову атакують Україну "Шахедами"

У кабінеті Залужного знайшли пристрій для прослуховування – джерела

доповненоВибух гранат у сільраді на Закарпатті: депутату обрали запобіжний захід

Польські перевізники знову блокуватимуть КПП "Дорогуськ-Ягодин"

фотоРодини військовополонених провели акції у Києві та Запоріжжі

Усі новини...
євроінтеграція
Боррель: Україна має стати членом ЄС, добре б зафіксувати "горизонт" для нових членів
"Не зосереджені на даті": Єврокомісія не готова до розширення ЄС до 2030 року
Стефанішина впевнена, що переговори про членство України в ЄС почнуться до кінця року
Останні новини
01:26
Росіяни активізували пошук партизанів на окупованих територіях − Спротив
00:50
Ізраїль і ХАМАС готові до нового перемир’я для звільнення заручників − Reuters
23:48
Ізраїльська армія виявила найбільший тунель ХАМАС у Секторі Гази
23:23
Глава МЗС Франції знову приїхала до Ізраїлю
22:52
мапаВ Україні в понеділок невеликі дощі, подекуди вітряно
22:27
Зеленський: Днями Єврокомісія почне скринінг українського законодавства
22:15
СБУ відкрила провадження через пристрій у "потенційному" кабінеті Залужного
22:02
Лідер боснійських сербів демонстративно проголосував за межами кабінки
21:44
оновлюєтьсяРосіяни знову атакують Україну "Шахедами"
21:25
Зеленський подякував розвідці, СБУ і Повітряним силам: Потужно було
Усі новини...
Реклама: