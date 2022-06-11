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Рішення про кандидатський статус для України не має послабити ЄС - Франція

"Європейська правда"Субота, 11 червня 2022, 11:19

Рішення про надання Україні статусу кандидата на вступ в ЄС має бути ухвалене без послаблення блоку і таким чином, щоб Київ не залишався у підвішеному стані на довгі роки.

Про це заявив у п'ятницю, 10 червня, офіційний представник президента Франції, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Euractiv.

"Ми знаємо, що в Європейському Союзі існують різні точки зору з цього питання", - сказало журналістам джерело з оточення президента Франції.

"Ми звертатимемо увагу на єдність Європейської ради. Ми також вважаємо, що Європейський Союз має вийти з цієї кризи в Україні сильнішим, а не ослабленим", - зазначив співрозмовник.

Він також застеріг від того, щоб ухвалене рішення не залишило Україну в підвішеному стані на довгі роки.

"Відповідь на потреби України полягає не в статусі, а в політиці та демонстрації нашої солідарності. Найгірше було б, якби ми дали статус Україні і через 10, 20, 30, 40 років, якщо я візьму приклад з Туреччиною, майже через 60 років, ми виявимо, що насправді нічого не відбулося", - сказав французький чиновник.

Віцепрем’єрка України Ольга Стефанішина заявила напередодні, що Україна вважатиме ненадання статусу "зрадою".

ВІДЕО ДНЯ

Нагадаємо, Україна розраховує отримати статус кандидата на вступ до ЄС на саміті лідерів Євросоюзу 23-24 червня.

За даними джерел, в ЄС підготували "позитивне" і "негативне" рішення щодо статусу кандидата для України.

Читайте більше у статті: Кандидат з нюансами: що відбувається у ЄС перед історичним рішенням щодо України

Теми: євроінтеграціяФранціяЄС
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