Решение о кандидатском статусе для Украины не должно ослабить ЕС – Франция

Решение о предоставлении Украине статуса кандидата на вступление в ЕС должно быть принято без ослабления блока и таким образом, чтобы Киев не оставался во подвешенном состоянии на долгие годы.

Об этом заявил в пятницу, 10 июня, официальный представитель президента Франции, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Euractiv.

"Мы знаем, что в Европейском Союзе существуют разные точки зрения по этому вопросу", - сказал журналистам источник из окружения президента Франции.

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"Мы будем обращать внимание на единство Европейского совета. Мы также считаем, что Европейский Союз должен выйти из этого кризиса в Украине более сильным, а не ослабленным", – отметил собеседник.

Он также предостерег от того, чтобы принятое решение не оставило Украину в подвешенном состоянии на долгие годы.

"Ответ на нужды Украины заключается не в статусе, а в политике и демонстрации нашей солидарности. Хуже всего было бы, если бы мы дали статус Украине и через 10, 20, 30, 40 лет, если я возьму пример с Турцией, почти через 60 лет, мы обнаружим, что действительно ничего не произошло", - сказал французский чиновник.

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Вице-премьер Украины Ольга Стефанишина заявила накануне, что Украина будет считать непредоставление статуса "изменной".

Напомним, Украина рассчитывает получить статус кандидата на вступление в ЕС на саммите лидеров Евросоюза 23-24 июня.

По данным источников, в ЕС подготовили "положительное" и "негативное" решение о статусе кандидата для Украины.