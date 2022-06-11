Експеримент на кордоні з Польщею має зменшити черги вантажівок

Пункти пропуску на українсько-польському кордоні "Устилуг" та "Грушів" пропускатимуть вантажівки до 7,5 тонн, аби розвантажити інші два напрямки.

Джерело: Державна прикордонна служба України, речник відомства Андрій Демченко в коментарі УП

Дослівно ДПСУ: "Аби розвантажити окремі пункти пропуску, "Устилуг" розпочне пропуск вантажівок 13 червня о 01:00, "Грушів" – 15 червня о 08:00.

Реклама:

Проєкт триватиме шість місяців".

Як уточнив "Українській правді" Андрій Демченко, раніше у цих ПП було дозволено проїзд транспорту вантажопідйомністю до 3.5 тонн.

Зараз в рамках експерименту досягнуто домовленостей між контролюючими службами України та Польщі про пропуск – до 7,5 тонн. Що має розвантажити пункти пропуску Ягодин і Краківець.

ВІДЕО ДНЯ

Якщо проєкт буде вдалим, надалі на рівні урядів має бути досягнуто відповідних домовленостей, пояснив речник ДПСУ.